Censimento rom | stop dai 5 Stelle I numeri | quanti sono davvero i nomadi in Italia

Rom - Mentana commenta le dichiarazioni di Salvini in diretta tv : “Censimento? Guardate questa immagine” : Il direttore del TgLa7 Enrico Mentana ha mostrato durante l’edizione serale del suo telegiornale un documento del febbraio 1939 in cui il padre della senatrice a vita Liliana Segre è costretto a dichiararsi ‘di razza ebrea’. Lo ha fatto per commentare le ultime dichiarazioni di Matteo Salvini sul censimento dei rom (poi parzialmente ritrattate dallo stesso ministro). “Questo documento – ha commentato Mentana – ...

Salvini lancia un Censimento dei rom. Ma un Censimento c'è già : Un censimento sui rom in Italia, "una ricognizione per vedere chi, come e quanti" sono. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini sottolineando che "dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos". "Facciamo un'anagrafe, una fotografia della situazione", ha aggiunto Salvini. Gli irregolari saranno espulsi mentre "i rom italiani purtroppo - ha detto il ministro - ...

Il leader leghista e il Censimento dei rom : si può fare in Italia? Domande e risposte : Il precedente del 2008 di Maroni e la censura del Parlamento Europeo. In Italia vivono almeno 120mila nomadi, il 43% dei quali sono di cittadinanza italiana

