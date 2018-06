Censimento rom | Salvini | non mollo Stop da Di Maio e Conte

Censimento rom - nuovo passo indietro di Matteo Salvini : “Non è una priorità - ne parlerò coi sindaci” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini cambia di nuovo idea sull'ipotesi di un Censimento dei rom presenti in Italia: ora non è più una priorità . "Ne parlerò con i sindaci sapendo che questo tipo di controlli esistono da anni". E con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assicura, c'è sintonia sul tema.Continua a leggere

