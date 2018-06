Censimento rom | Salvini | «Io non mollo | vado dritto» Migranti | Tusk | piattaforme di

Rom - Salvini : sul Censimento non mollo e tiro dritto Speranza lo denuncia : istigazione al razzismo : Con un tweet il ministro leghista rilancia la sua volontà di censire i rom nel nostro Paese. Il portavoce della Commissione europea,Alexander Winterstein: "Non si può espellere un cittadino comunitario sulla base della sua etnia. È super chiaroche non è legale".

Censimento rom - Matteo Salvini tira dritto : “Non mollo - prima gli italiani”. L’Ue avverte : “Esiste lo stato di diritto” : Salvini tira dritto e non abbandona l'idea di predisporre un Censimento delle popolazioni Rom residenti in Italia: "Censimento dei Rom e controllo dei soldi pubblici spesi. Se lo propone la sinistra va bene, se lo propongo io è razzismo. Io non mollo e vado dritto! prima gli italiani e la loro sicurezza". L'Ue critica aspramente il ministro dell'Interno.Continua a leggere

Rom : Fontana - legittimo Censimento Salvini - giusto sapere chi vive in Italia : Milano, 19 giu. (AdnKronos) - "Credo, come chiunque altro, di essere l'esempio di una persona censita in tutto e per tutto. Penso che quando il ministro Salvini parla di censimento intenda sottolineare la capacità di individuare le persone che vivono sul nostro territorio. E questo mi pare legittimo

Censimento dei rom? Fatto dal Pd Regione Emilia Romagna - 2012 E i dem se ne vantavano pure. Foto : "Aberrante". Così il segretario del Partito Democratico ha definito il Censimento, poi smentito, che Matteo Salvini ha annunciato sulla popolazione rom in Italia. Ma è stato tutto il Pd ad attaccare il leader della Lega e ministro dell'Interno Segui su affaritaliani.it

Maria Elena Boschi attacca Matteo Salvini : il Censimento rom come le liste degli ebrei. Ma rimedia una figuraccia : Maria Elena Boschi senza troppi giri di parole dà del nazi-fascista a Matteo Salvini dopo che il ministro dell'Interno ha detto di voler fare un censimento dei rom per espellere gli stranieri ...