Censimento rom | Salvini fa retromarcia

I rom di Scampia : 'Salvini vuole un Censimento? Venga a trascorrere un giorno con noi' : Agenzia Vista, Napoli, 19 giugno 2018 ' Salvini vuole censimento? Venga a trascorrere un giorno con noi'. Così i rom del campo di Scampia, periferia nord della città, invitano il Ministro dell'Interno ...

Il faticoso respingimento di Salvini. Il leader del Carroccio rilancia sul Censimento rom - poi sente Conte e smorza i toni : La mattina Matteo Salvini che tira dritto. E rilancia sul censimento dei rom con un post su Facebook. La sera, dopo aver sentito al telefono Giuseppe Conte, smorza quanto basta i toni. Effetto: per un altro giorno intero la questione ha tenuto banco, e il leader della Lega ha impresso per l'ennesima volta su di sé i principali motivi d'interesse dell'agenda politico/mediatica. Ieri la moral suasion del tandem composto da Conte e Luigi Di ...

Rom - Salvini : “Non è la priorità del Paese. Censimento su base etnica? Nei campi potrebbero esserci eschimesi” : “Chiamatelo Censimento, verifica, ricognizione. Io lo chiamo rispetto del codice civile e penale. I campi rom non sono la priorità del Paese, ho dossier più importanti su immigrazione, sicurezza, lotta alla mafia e corruzione”. A dirlo, all’uscita dal Senato, è il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che sulla questione del “Censimento” della popolazione rom fa un nuovo passo indietro. “In ogni caso ...

Salvini : "Su Censimento rom non mollo" : Critiche alla politica sui migranti sono arrivate anche dal commissario europeo Moscovici anche se sottolinea che l'Unione europea non può lasciare l'Italia da sola.

Salvini : «Sul Censimento rom non mollo».Poi frena : «Non è priorità» : Il ministro dell'Interno ribadisce la proposta di lunedì. «Prima gli italiani e la loro sicurezza» cinguetta su Twitter. E annuncia: «Già abbattuta una casa abusiva in un campo Sinti». In serata corregge il tiro: «La priorità? La sicurezza»

Rom - Di Maio : “Il Censimento da fare è quello sui raccomandati della pubblica amministrazione. Controlli anche in Rai” : Non censire i rom ma i raccomandati della pubblica amministrazione. anche quelli in Rai. È in questo modo che Luigi Di Maio risponde a Matteo Salvini. E lo fa nello studio di Porta a Porta. “Ci sono altri censimenti politici da fare: il primo è quello dei raccomandati della Pa e tra questi anche quelli che ci sono in questa azienda, la Rai”, ha detto il vicepremier a Bruno Vespa. Aggiungendo: “Nessuna azione intimidatoria però ...

Censimento rom - Giuseppe Conte e Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini : “Schedatura è incostituzionale” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il vicepresidente Luigi Di Maio smentiscono Matteo Salvini sulla questione del Censimento rom: "Qui nessuno ha in mente di fare schedature o censimenti su base etnica, che sarebbero peraltro incostituzionali. Ben vengano iniziative mirate a verificare l'accesso dei bambini ai servizi scolastici", afferma Conte.Continua a leggere

Toninelli : Censimento rom non è in contratto e non si farà : Roma, 19 giu. , askanews, Il censimento sui Rom evocato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini, 'non fa parte del contratto, non è all'ordine del giorno, non si fa e non si farà'. Lo ha garantito, ...

Censimento rom - Salvini : non mollo. Stop da Di Maio e Conte | : Bruxelles ribadisce: illegale espellere cittadini comunitari in base all'etnia. Il ministro: "Prima gli italiani e la loro sicurezza. Ho parlato con Conte, mi basta sapere chi c'è in quei campi". Su ...

Conte e Di Maio 'bacchettano' Salvini : "Altro che rom - Censimento sui raccomandati" : L'idea di Matteo Salvini di schedare le popolazioni rom in Italia ha aperto un dibattito molto acceso, sui...

Censimento rom - nuovo passo indietro di Matteo Salvini : “Non è una priorità - ne parlerò coi sindaci” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini cambia di nuovo idea sull'ipotesi di un Censimento dei rom presenti in Italia: ora non è più una priorità. "Ne parlerò con i sindaci sapendo che questo tipo di controlli esistono da anni". E con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, assicura, c'è sintonia sul tema.Continua a leggere

Salvini - "Censimento dei rom : non mollo"/ Ma sui social spopola l'hastag #Salvinischedacitutti : Salvini su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei Casamonica: "con noi deve rigare dritto"(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:38:00 GMT)

Censimento rom - tutti i precedenti in Italia : tutti a inveire contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini per il Censimento dei rom in Italia. Ma nessuno che ricordi i precedenti. Come se il leghista fosse l'unico ad aver osato pronunicare ...

È vero - anche la sinistra a Milano ha fatto un Censimento dei rom. 'Ma era diverso' : In queste ore sui social, ma anche su molti blog che si dicono vicini alla destra, e a Salvini, sono comparsi diversi commenti che, proprio riprendendo le parole del ministro dell'Interno, dicono. È ...