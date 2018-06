Cecilia sulla schiena | Ignazio Moser e quel tatuaggio che lo lega alla fidanzata per

sportfair

: RT @GOT7_italia: [180617] TRAD. Post Instagram di Jackson sulla festa del papà: - grandi_cecilia : RT @GOT7_italia: [180617] TRAD. Post Instagram di Jackson sulla festa del papà: - grandi_cecilia : RT @GOT7_italia: [180618] Jackson ha raggiunto 10 milioni di followers su Instagram! È il primo artista sotto la JYP Entertainment a raggiu… -

(Di martedì 19 giugno 2018)ed ildedicato al suo amore perRodriguez: la bussoladell’ex ciclista mostra l’iniziale dell’argentinaRodriguez edsono sempre più innamorati. La loro storia d’amore va così bene che l’ex ciclista ha deciso di farsi tatuare un disegno che imprime per sempresua pelle l’amore per la. La coppia, che si è conosciuta all’interno del Grande Fratello Vip, fa sul serio e ciò è dimostrato anche dal gesto di. Ildell’ex gieffino raffigura infatti una bussola in cui la solita ‘N’, rappresentante il nord, è sostituita d‘C’ di. L'articoloche loper sempre SPORTFAIR.