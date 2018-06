C’è di meglio del bonus cultura

Orlando : “Il Pd non esiste più in gran parte del Paese. Dove C’è - sarebbe meglio non esistesse (soprattutto al Sud)” : Il Partito Democratico? “Non esiste più in gran parte del Paese, dobbiamo ricostruirlo”. E in quelle zone Dove ancora c’è? “sarebbe meglio non esistesse, soprattutto in molte realtà del Mezzogiorno“. E fino a quando non ci sarà il partito “dobbiamo farlo noi, il partito”. L’ex ministro della Giustizia e leader della minoranza, Andrea Orlando, certifica lo stato comatoso del partito dopo le elezioni ...