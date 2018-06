C’è di meglio del bonus cultura : Probabilmente a chiudere definitivamente la polemica politica sul bonus cultura è stato il Consiglio di stato. I giudici di Palazzo Spada ieri hanno bocciato l’estensione per i prossimi due anni del provvedimento che regala 500 euro a chi compie diciotto anni. La questione è tecnica, secondo il Cons

Elena Santarelli condivide la storia del piccolo Regis - conosciuto in ospedale : “Ti auguro il meglio - arriverà questo giorno anche per noi” : Elena Santarelli è una donna combattiva e un esempio per tante mamme che si trovano nella sua situazione, come spesso le scrivono le sue followers su Instagram: il 30 novembre scorso, a suo figlio Giacomo è stato diagnosticato il cancro: “Sto soffrendo ma mi rimbocco le maniche, faccio quello che devo fare e vado avanti. Siamo una famiglia normale con un problema da risolvere”, ha raccontato Elena a Verissimo. E la showgirl ha postato su ...

Diritti tv - Zappia (Ad Sky) : “Fieri di poter garantire ai clienti il meglio della Serie A” : Sky annuncia di aver acquisito i Diritti per la trasmissione in diretta esclusiva di 266 partite a stagione nel prossimo triennio. L'articolo Diritti tv, Zappia (Ad Sky): “Fieri di poter garantire ai clienti il meglio della Serie A” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Le sfide dell'innovazione per vivere meglio e più a lungo : al via la XI edizione del Premio giornalistico "Riccardo Tomassetti" : Promosso dal Master "La Scienza nella Pratica Giornalistica" , SGP, della Sapienza Università di Roma, con il supporto non condizionato di Fondazione MSD, il Premio è patrocinato dall'Ordine dei ...

Max Verstappen/ Al Gp di Canada da solo : l’olandese della Red Bull lontano dal padre corre meglio? (Formula 1) : Formula 1, Max Verstappen: al Gp del Canada l'olandese era senza corte e i risultati di Montreal premiano la mossa Red Bull. Che Max corra meglio senza la sua famiglia?.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 16:04:00 GMT)

Fra Trump e Kim storica stretta di manoIl presidente Usa : meglio del previstoIl leader nordcoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Fra Trump e Kim - storica stretta di manoIl presidente Usa : meglio del previstoIl leader nordcoreano : supereremo sfide : Il faccia a faccia è durato 45 minuti. Il presidente Usa: "Risolveremo lavorando insieme il grande problema del nucleare". Ma il leader nordcoreano ha eluso più volte la domanda in merito.

Singapore - Trump : “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” : Singapore, Trump: “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” Singapore, Trump: “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” Continua a leggere L'articolo Singapore, Trump: “L’incontro con Kim è andato meglio del previsto” proviene da NewsGo.

Cos'è la Sco - l'organizzazione internazionale che per Putin è già meglio del G7 : Sollecitato sul battibecco al G7 , Putin ha detto che le azioni di Trump possono 'danneggiare gli interessi economici' dei Paesi europei, così come colpiscono l'economia globale. E poi ha aggiunto ...

Napoli - Ancelotti è carico : 'Mi aspetto di fare del mio meglio - come sempre' : Il tecnico del Napoli ha poi parlato della Coppa del Mondo che sta per partire: ' Ho preso parte a tre Mondiali, due come giocatore e uno come assistente manager ed è stata un'esperienza unica, una ...

Premio giornalistico 'Riccardo Tomassetti' Le sfide dell'innovazione per vivere meglio e più a lungo : Promosso dal Master 'La Scienza nella Pratica Giornalistica' , SGP, della Sapienza Università di Roma, con il supporto non condizionato di Fondazione MSD, il Premio è patrocinato dall'Ordine dei ...

F1 - Raikkonen senza parole dopo il Gp del Canada : “il sorpasso di Ricciardo al via? E’ partito meglio di me” : Kimi Raikkonen archivia con molta amarezza il Gp del Canada, chiuso con un sesto posto che non soddisfa per nulla il finlandese Un week-end da dimenticare per Kimi Raikkonen quello andato in scena in Canada, concluso con un anonimo sesto posto che non può soddisfare il pilota finlandese, superato al via da Ricciardo. La brutta prestazione del driver di Espoo fa da contraltare al pazzesco successo di Sebastian Vettel, che si porta grazie a questa ...

Governo - il ministro dell’Interno Salvini : “Femministe pro Islam? Si mettano il burqa. Per alcune sarebbe pure meglio” : “In Italia abbiamo i fenomeni a sinistra che sono femministe e a favore dell’Islam. Mettetevi d’accordo con voi stesse: o fai la femminista o ti metti il burqa. Magari qualcuno starebbe meglio col burqa”. Sono le parole di Matteo Salvini, ministro dell’Interno, a Brescia, venerdì 8 maggio, per la chiusura della campagna elettorale della candidata sindaca Paola Vilardi, avvocata di Forza Italia sostenuta dalla Lega e ...

Orlando : “Il Pd non esiste più in gran parte del Paese. Dove c’è - sarebbe meglio non esistesse (soprattutto al Sud)” : Il Partito Democratico? “Non esiste più in gran parte del Paese, dobbiamo ricostruirlo”. E in quelle zone Dove ancora c’è? “sarebbe meglio non esistesse, soprattutto in molte realtà del Mezzogiorno“. E fino a quando non ci sarà il partito “dobbiamo farlo noi, il partito”. L’ex ministro della Giustizia e leader della minoranza, Andrea Orlando, certifica lo stato comatoso del partito dopo le elezioni ...