CdS Assoluti | oro e azzurri alla Finale di Modena

Atletica – CdS Assoluti : Andrew Howe velocista a Rieti : Howe ancora sprinter, 10.38 nei 100 dei Cds Assoluti di Rieti Al via la seconda prova regionale dei Cds Assoluti in 16 sedi. A Rieti, terza uscita stagionale da velocista per Andrew Howe (Studentesca Milardi/Aeronautica). Il primatista italiano del lungo ha corso in 10.38, con un vento alle spalle di 1.5, sua quarta prestazione di sempre sulla specialità, nella quale vanta un personale di 10.27 datato 2006. Howe, allenato da Fabrizio Donato, non ...