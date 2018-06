Catania | arrestati 19 mafiosi Gli ordini del boss arrivavano dal carcere

Arrestati ultrà Catania : avevano aggredito dei cittadini : Aggredirono e rapinarono un gruppetto cittadini scambiandoli per tifosi del Siracusa dando anche fuoco alla loro auto. Con questa accusa sono stati Arrestati questa mattina alcuni ultras del Catania. I fatti contestati dalla polizia risalgono al 29 aprile scorso. I tifosi del Catania, in trasferta a Matera, aggredirono alcuni cittadini agli imbarcaderi di Messina e diedero alle fiamme un’auto, prima inseguita sull’A2, i cui occupanti furono ...

Lamezia Terme - venti ultras del Catania arrestati per aggressione a 4 professori : li avevano scambiati per tifosi del Siracusa : Li hanno puntati sul traghetto che collega Messina a Reggio Calabria. Li hanno inseguiti in autostrada. E una volta arrivati vicino alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme hanno dato fuoco alla loro auto con un fumogeno, li hanno picchiati e infine rapinati. Tutto perché pensavano che fossero i tifosi rivali del Siracusa. In realtà, come hanno rivelato gli inquirenti, si trattava di quattro docenti reggini diretti a Cosenza per un corso di ...

Aggressione sulla Salerno-Reggio Calabria - arrestati ultras Catania : tutti i dettagli : Dalle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato sta eseguendo numerose ordinanze applicative di custodia cautelare in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro) nei confronti di un gruppo di ultras catanesi, indagati, a vario titolo, per i reati di rapina impropria, danneggiamento aggravato, incendio, lesioni aggravate, violenza privata, tentato omicidio, utilizzo di oggetti atti ad offendere in occasione di ...

