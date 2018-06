Caso rom | Moscovici a Salvini | “Dichiarazioni raggelanti | bisogna rispettare lo stato di

Caso Parma - si mette davvero male per gli emiliani : a rischio addirittura la promozione in serie A : Nel Caso in cui i giudici del Tfb dovessero accogliere le durissime richieste dell’accusa, il Parma potrebbe addirittura perdere la serie A Il Caso Parma entra nel vivo, oggi infatti andrà in scena una riunione tra il procuratore federale Giuseppe Pecoraro e i suoi collaboratori, incaricati di seguire da vicino la questione. Al centro del dibattito dei federali ci sono i messaggi Whatsapp inviati da Calaiò e Ceravolo a due giocatori dello ...

Retroscena Inter - la promessa di Ausilio a Di Maria : offerta in Caso di Champions : Uno dei tormentoni di mercato dello scorso anno è stato sicuramente quello relativo al possibile approdo all'Inter del fuoriclasse argentino del Paris Saint Germain, Angel Di Maria. La trattativa è stata anche vicina a concretizzarsi visti i buoni rapporti tra l'allora direttore tecnico della società nerazzurra, Walter Sabatini, e l'agente del giocatore, Pablo Sabbag. A bloccare tutto, però, è stato il blocco del governo cinese, oltre ai ...

“Ecco cosa voglio fare con i rom”. Salvini - la decisione choc del ministro dell’Interno. Dopo il Caso migranti - è ancora polemica : Non ci soltanto gli immigrati nei pensieri del ministro degli Interni Matteo Salvini. Anzi, il caso dell’Acquarius, ormai sbarcata in terra iberica, sembra solo un lontano ricordo. Non che sia risolta come problematica, quella dell’immigrazione clandestina, ma perlomeno la percezione dell’elettorato di destra è salva. Ora, è il momento di fare i conti con i problemi radicalmente più “interni” appunto, e non farsi prendere dalle rogne ...

Stadio della Roma - cosa rischia il M5s con il Caso Lanzalone : di Marco Gigante Quasi non fa notizia che un esponente del Partito Democratico o di Forza Italia risulti coinvolto in un’indagine della magistratura. Per anni, le vicende giudiziarie dei due partiti hanno fatto da protagoniste assolute sulla scena politica italiana, producendo una sempre crescente disaffezione dei cittadini nei loro riguardi. Lo scalpore suscitato, negli ultimi giorni, dall’arresto dell’imprenditore Luca Parnasi e del super ...

L’uomo al centro del nuovo Caso Roma : Luca Lanzalone, l'avvocato e manager arrestato per l'inchiesta sullo stadio della Roma, da almeno tre anni era uno dei più importanti consiglieri del M5S The post L’uomo al centro del nuovo caso Roma appeared first on Il Post.

Caso Stadio Roma - Malagò indagato : il presidente del CONI chiede di essere subito ascoltato : Il presidente del CONI ha chiesto tramite il proprio legale di essere ascoltato per quanto riguarda la questione Stadio della “Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha appreso questa mattina dalla lettura di alcuni quotidiani di essere indagato nell’ambito di un procedimento penale. Ha subito dato incarico al suo legale, avvocato Carlo Longari, di chiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma di essere ...

Virginia Raggi convocata in procura per il Caso del nuovo stadio della Roma : Virginia Raggi verrà sentita in procura a Roma nell'ambito dell'indagine sul nuovo stadio della Roma. Verrà ascoltata come testimone, dopo gli arresti eccellenti legati al progetto di Tor di Valle. L'audizione della sindaca era già stata fissata da alcuni giorni. In base a quanto si apprende, l'atto istruttorio riguarderà principalmente la figura di Luca Lanzalone che ha svolto per il Campidoglio il ruolo di ...

NAINGGOLAN NON VUOLE LASCIARE LA ROMA!/ Ma quale Inter - il belga punta i piedi. un altro Caso Manolas-Dzeko? : NAINGGOLAN all'Inter? No Radja non VUOLE LASCIARE la Roma ed è imbufalito col ds Monchi che sta cercando in tutti i modi di venderlo. Il Ninja potrebbe fare come Manolas e Dzeko...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 08:20:00 GMT)

Conte : non esiste Caso Roma - c'è Caso Italia : Dal Senato il premier interviene sull'inchiesta legata allo stadio di Roma a margine della relazione del presidente Anac, Raffaele Cantone. "Bisogna intervenire anche sulle zone opache di lobby e Fondazioni" dice. Per la società di Parnasi in arrivo un "curatore", congelato l'iter del progetto.

Cantone e il Caso Roma : prevenzione impossibile - ma anche segnali positivi : Economia Cantone: "Evitare una retRomarcia sulle norme in materia di appalti". Sullo stadio di Roma: "La mentalità di chi vuole ungere le ruote"

Conte - 'turista' per Caso a Roma. E alla scorta chiede : preoccupati? : Presidente del Consigllio e... turista per caso. Dopo la relazione dell'Anac in Senato, Giuseppe Conte si ferma in un bar a pochi passi da Palazzo Madama, in via dei Portoghesi, per gustare un caffè ...

Stadio - in arrivo curatore societario Conte : Caso Roma? No - Caso Italia Cantone : regole per lobby : Il dipartimento Urbanistica del Campidoglio, dopo gli arresti di ieri nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma, ha inviato una lettera alla società costruttrice Eunova per chiedere ...

Luca Parnasi - chi è il palazzinaro arrestato a Roma/ Stadio Tor di Valle - amicizia con Salvini e il Caso Maran : Chi è Luca Parnasi, il "palazzinaro" arrestato per corruzione a Roma sul progetto del nuovo Stadio a Tor di Valle. La biografia, l'amicizia con la Lega di Salvini e il caso-casa di Maran(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:17:00 GMT)

NAINGGOLAN ALL'INTER / Pressing sulla Roma - il Ninja insieme a Rafinha? Si può fare in un Caso : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 14:18:00 GMT)