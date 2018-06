: Il carabiniere che testimoniò sul caso #Cucchi: 'Sono minacciato, il governo mi ascolti. Sarò allontanato e demansi… - RaiNews : Il carabiniere che testimoniò sul caso #Cucchi: 'Sono minacciato, il governo mi ascolti. Sarò allontanato e demansi… - patty65g : RT @RaiNews: Il carabiniere che testimoniò sul caso #Cucchi: 'Sono minacciato, il governo mi ascolti. Sarò allontanato e demansionato' ? ht… - tobiamc : RT @RepubblicaTv: Caso Cucchi, il carabiniere Casamassima: 'Ho denunciato e adesso sono stato allontanato e demansionato' -

"Per aver fatto il mio dovere come uomo e come carabiniere,per aver testimoniato nel processo relativo a Stefano, morto perché pestato dai miei colleghi, mi ritrovo a subire un sacco di conseguenze". Così su Facebook l'appuntato dei carabinieri Casamassima, che con la sua testimonianza ha fatto riaprire l'inchiesta sul. "Sarò allontanato e.Ho subito minacce,nessuno mi ha aiutato",aggiunge.Si appella a Di Maio,a Salvini e al premier Conte."E'giusto che una persona onesta subisca tale trattamento?"(Di martedì 19 giugno 2018)