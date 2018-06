Caso Cucchi | il carabiniere che ha denunciato i colleghi | “Mi trasferiscono per punizione”

Caso Cucchi - in aula l’ex moglie del carabiniere : “Mi disse ‘quante gliene abbiamo date’” : Anna Carino, ex moglie di Raffaele D'Alessandro, uno dei carabinieri sotto processo per la vicenda della morte di Stefano Cucchi, è stata ascoltata come teste nel processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale: “Mi disse che la notte dell'arresto Cucchi era stato pestato, aggiungendo: 'C'ero pure io, quante gliene abbiamo date'”.Continua a leggere

Caso Cucchi, processo bis: spuntano nuovi verbali falsificati oltre a quello dell'arresto. Tutte le anomalie e le smentite da parte del carabiniere Aristodemo chiamato oggi a testimoniare.

Caso Cucchi - spuntano nuovi verbali falsificati : nuovi verbali falsificati e nuove incongruenze spuntano al processo bis in prima Corte d'Assise sulla morte di Stefano Cucchi , il geometra di 31 anni deceduto all'ospedale Pertini di Roma il 22 ...

Caso Cucchi : processo bis - spuntano nuovi verbali falsificati : Nuvo colpo di scena nel Caso Cucchi. Ci sono dei verbali falsificati e nuove incongruenze al processo bis in prima corte d'Assise sulla morte di Stefano Cucchi , il geometra di 31 anni deceduto all' ...

Caso Cucchi - nuove verifiche sullo stato di salute di Stefano durante il ricovero : Verificare ancora ' gli evidenti squilibri metabolici che caratterizzarono gli ultimi giorni di Stefano Cucchi '. Non una nuova perizia, ma un'integrazione di quella già effettuata in primo grado. E' ...

Caso Cucchi - in aula la testimonianza che ha fatto riaprire il processo Video : “Ho avuto paura di ritorsioni nei miei confronti”. L’appuntato scelto dei carabinieri Riccardo Casamassima spiega davanti ai giudici della prima corte di Assise di Roma perché la sua testimonianza è arrivata solamente a maggio 2015, quattro anni e mezzo dopo la tragica morte di Stefano Cucchi, deceduto il 22 ottobre 2009 all’ospedale Pertini di Roma, a sei giorni di distanza dal suo arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. “All’inizio ...

Caso Stefano Cucchi, teste chiave in aula: "massacrato dai carabinieri". Maresciallo Casamassima, "non ho parlato prima per paura di ritorsioni": sorella Ilaria, "verità attesa da tempo"

Stefano Cucchi - il carabiniere che ha fatto riaprire il Caso in aula : conferma le accuse contro i colleghi : Alla fine è andato è andato in tribunale e ha confermato le accuse nei confronti dei suoi colleghi. Nonostante avesse paura a causa delle pressioni ricevute negli ultimi tempi e denunciate in un’intervista al fatto Quotidiano l’appuntato scelto Riccardo Casamassima si è presentato in aula e ha ripetuto le parole messe a verbale davanti al pm Giovanni Musarò. Dichiarazioni che hanno fatto riaprire il caso Stefano Cucchi. Il ruolo di ...

Caso Cucchi - teste chiave contro Cc : massacrato di botte dai 'ragazzi' - : Il maresciallo dei carabinieri Casamassima nel corso del processo bis a cinque carabinieri per la morte del giovane, ribadisce l'accusa , già espressa nel 2015, nei confronti dei colleghi. Ilaria ...

Caso Cucchi : isolato e punito il carabiniere che ha riaperto l'inchiesta : L'appuntato Riccardo Casamassima, 39 anni, prestava servizio a Tor Vergata quando il geometra fu pestato dai suoi colleghi.Ha ricevuto cinque provvedimenti discipolinari per aver denunciato il ...

Caso Cucchi - carabinieri in aula : “Relazioni su salute modificate su ordine dei superiori” : Nuovo capitolo nella storia della morte del 29enne romano che arriva dal processo a cinque carabinieri dell'Arma. L'ammissione di due colleghi "Non ricordiamo chi fu a chiedere le modifiche, ma è stato un ordine gerarchico"Continua a leggere

Caso Cucchi - un carabiniere : "Mi ordinarono di modificare la nota sullo stato di salute" : Le note sullo stato di salute di Stefano Cucchi nelle ore successive al suo arresto "sono state modificate" e almeno una su esplicita direttiva di alcuni superiori dei carabinieri. È quanto emerso oggi in aula nel corso del processo che vede imputati cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale, dalle testimonianze di due militari dell'Arma che alla caserma di Tor Sapienza ebbero cura di Cucchi la notte del ...