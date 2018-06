Case in paglia | stile di vita ecologico e valida opzione anti-sismica

meteoweb.eu

: COMMERCIALE CASE IN BIOEDILIZIA SU BERGAMO - lavorobergamo1 : COMMERCIALE CASE IN BIOEDILIZIA SU BERGAMO - Lilithins : @kuemu @mermaidsuay Infatti prima dell’Erasmus vivevamo tutti nelle case di paglia e nessuno osava oltrepassare le… -

(Di martedì 19 giugno 2018) In Italia sono 635 lecostruite in: un materiale totalmente, economico e in grado di offrire ottime prestazioni anche in termini di sicurezza. Complice una maggiore attenzione al vivereed una rinnovata sensibilità al risparmio energetico, nel corso degli ultimi anni si è affermata progressivamente l’attenzione verso la nuova frontiera dell’edilizia in, capace di coniugare comfort e rispetto dell’ambiente con una decisiva riduzione dei consumi grazie all’elevato grado di isolamento termico. A differenza degli edifici realizzati in mattoni, le balle diimpiegate in edilizia sotto forma di blocchi compatti, sono in grado di offrire resistenza anche in occasione di episodi sismici di elevata magnitudo, presentando al tempo stesso un’elevata ignifugicità grazie alla minima percentuale di ossigeno in esse presenti. Caratteristiche che ...