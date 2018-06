Casa | gli italiani aprono le porte per ospitare eventi

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 giugno : Il ministro dell’Interno annuncia un dossier per cacciare i nomadi irregolari : “Gli italiani purtroppo te li devi tenere a Casa” : L’ultima sparata “Censimento dei rom”, poi Salvini deve fare retromarcia A Telelombardia annuncia il dossier “etnico” Ma stavolta (anche su input di Di Maio) è costretto ad aggiustare il tiro di Tommaso Rodano Ballusti di Marco Travaglio Tenetevi forte, notizia sensazionale: Sallusti ha scoperto la vergogna. Scrive proprio così: “vergognarsi”. Solo che il verbo non è coniugato alla prima persona singolare, come sarebbe doveroso, almeno da ...

Roberto Fico e gli ortodossi del Movimento 5 Stelle all'attacco di Davide Casaleggio : Dopo mesi , anni?, di coltellate alle spalle e sputtanamenti reciprochi tra le varie fazioni, i grillini si divideranno in due , o piu'?, partiti e a quel punto la loro parabola politica toccherà il ...

Salvini su rom - "Faremo censimento - gli italiani dobbiamo tenerli"/ Casamonica : "Con noi deve rigare dritto" : Salvini su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei Casamonica: "con noi deve rigare dritto"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 18:03:00 GMT)

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : cambia l’Italia per Tarragona. Carofiglio a Casa - entra Martina Maggio! : Desiree Carofiglio purtroppo non potrà partecipare ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La ginnasta ha dovuto rinunciare all’impegno proprio all’ultimo momento. Un vero peccato perché la classe 2000 stava attraversando un eccellente momento di forma come ha dimostrato la scorsa settimana durante la tappa di Serie A disputata a Torino. Il posto della lombarda sarà dunque preso ...

Vasco su facebook dopo i concerti : 'Puglia è come Casa - vi abbraccio tutti' : Ai centomila che l'hanno adorato nella due giorni del ' Vasco non stop livè al San Nicola di Bari, il Komandante dedica un post su facebook e li ringrazia così: 'Il San Nicola di Bari pieno di GIOIA è ...

Successo per “La Casa degli sguardi” - il libro di esordio di Daniele Mencarelli : La casa degli sguardi non è un libro qualsiasi perché non è un uomo qualsiasi il suo autore, Daniele Mencarelli, che ne è anche il protagonista. Per questo motivo le sue parole vanno considerate un dono, una confidenza, un atto d’amore. Le sue sono pagine di vita autentica, di una storia che rapisce già dalle prime righe perché capaci di raccontare senza attenuanti ne commiserazione il suo faticoso affrancamento dall’alcool, ma non dal suo male ...

Valencia accoglie Aquarius - "Benvenuti a Casa vostra" : Una nave diventata simbolo della battaglia tra l'aiuto umanitario e la pressione politica verso l'Unione europea. Salvini, infatti, ha negato l'accesso delle navi Ong ai porti italiani. "No sulla ...

Ladri nella Casa-museo di Spadolini : rubate storiche medaglie d’oro : Furto nella notte alla Fondazione Nuova Antologia «Giovanni Spadolini» di Firenze: i Ladri hanno rubato preziose medaglie storiche del Risorgimento appartenute alla collezione dell’ex presidente del Senato e storico Giovanni Spadolini. Alle 23,10 in via Pian dei Giullari, sulla collina di piazzale Michelangelo, nella villa che fu di Spadolini e og...

Alla Casa Bianca c’è una persona che ricompone i fogli strappati da Trump : Apparentemente è il metodo che Trump usa per disfarsi dei documenti che ha già letto, che però per legge devono essere conservati The post Alla Casa Bianca c’è una persona che ricompone i fogli strappati da Trump appeared first on Il Post.

Vedova - incinta - due figli di cui uno autistico : ora è senza Casa. Il Comune : 'Passi dopo le elezioni' : di Nicoletta Gigli 'Una casa me la devono dare. A Manuel ho promesso che i nostri figli avrebbero avuto una sistemazione dignitosa e per non deluderlo sono disposta a tutto'. Sabrina, ternana, trent'...

Davide Casaleggio : "Il Pd si sveglia dopo 20 anni - il conflitto d'interessi si farà" : "Sono contento che il Pd abbia finalmente presentato un disegno di legge sul conflitto d'interessi dato che non l'ha fatto per vent'anni. Vent'anni in cui è stato maggioranza in questo Paese, ha aspettato a farlo quando era all'opposizione. Forse il Pd doveva andarci prima all'opposizione". A dirlo, in una dichiarazione davanti ai cronisti, il presidente della Casaleggio associati Davide Casaleggio a margine di un'iniziativa ...