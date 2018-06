Cane in auto per ore - donna denunciata : ANSA, - JESOLO , VENEZIA, , 19 GIU - E' stata denunciata per abbandono di animali una donna di 54 anni che ieri ha lasciato il proprio Cane per ore all'interno dell'auto in parcheggio, a Jesolo , ...

Lascia il Cane chiuso in auto sotto il sole per più di sei ore : salvato dai poliziotti : JESOLO - È stata denunciata per abbandono di animali una donna di 54 anni che ieri ha Lasciato il proprio cane per ore all'interno dell'auto in parcheggio, a Jesolo . L'animale era stato notato da un ...

Ecco come viaggiare sicuri in auto col Cane : Nei prossimi giorni inizieranno i viaggi verso le mete turistiche del mare e dei monti sia per i fine settimana che in prospettiva anche per il periodo delle vacanze. L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) fornisce alcuni piccoli consigli da seguire per favorire un viaggio tranquillo anche per il nostro amico a quattro zampe. Innanzitutto, si spiega in una nota, “occorre pensare alla sistemazione ed al comfort per ...

Cane picchiato e gettato da cavalcavia autostrada/ Alghero - è grave : caccia su Facebook ai responsabili : Alghero, Cane picchiato e gettato da cavalcavia: l'animale è in gravissime condizioni, l'appello dei volontari su Facebook per rintracciare i responsabili del crudele gesto.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 14:02:00 GMT)

Cuba - aereo caduto a L'Avana : 110 vittime/ Autorità messiCane annunciano nuovo audit alla compagnia aerea : aereo caduto a Cuba, 110 morti, peggior disastro dal 1989: donna naturalizzata italiana fra le vittime. Quello avvenuto ieri è uno dei più grandi disastri della storia dell'isola . I continui problemi di surriscaldamento ai motori, voli in sovrappeso, corrosione, piloti con orari di lavoro massacranti, mancanza di pezzi di ricambio ed errori nei sistemi radar dei velivoli, a sua detta, sarebbero solo alcune delle gravi problematiche mai ...

Milano - investita da un'auto in via Chiesa Rossa/ Ultime notizie : morta donna - stava attraversando col Cane : Milano, investita da un'auto in via Chiesa Rossa: morta donna, stava passeggiando col cane, che è deceduto sul colpo. Le Ultime notizie sull'incidente: le prime ricostruzioni(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 17:49:00 GMT)

Travolta da un'auto mentre attraversava fuori dalle strisce : morta 70enne che passeggiava col Cane : L'incidente in via Chiesa Rossa: la donna, trasportata in codice rosso al Policlinico, non ce l'ha fatta. Morto anche il cane

La nuova canzone d'autore al FIM Fiera della Musica - ospite MirkoeilCane : ... il centro nevralgico della rassegna, all'interno del quale si incontrano come sempre da tradizione FIM i nomi illustri e creativi del mondo della Musica, in diretta streaming. Per l'occasione il ...

Lascia il Cane nell’auto chiusa e parcheggiata al sole - al ritorno lo trova morto : L'animale, un esemplare di boxer, notato da alcuni vicini di casa e dall’ex moglie dell'uomo che hanno chiamato i vigili del fuoco.Continua a leggere

LU : fiuto Cane poliziotto consente arresto scassinatore auto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Scomparso nel fiume : nell'auto trovata un Cane-mamma - a casa trovati otto cuccioli : Potrebbe essere un 36enne italiano di Chieri l'uomo che è stato visto cadere nel fiume Dora Riparia all'altezza del Ponte Mosca la sera di martedì 24 aprile 2018. Appartiene a lui, infatti, l'auto ...

Viaggiare con il Cane in auto - semplice e glam : Viaggiare sicuri e in pieno comfort? L’ultima soluzione sul mercato la offre Citroen con un kit adattabile all’intera gamma delle vetture del marchio. Parola d’ordine: comfort e funzionalità! Il set pensato...