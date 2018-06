“Cambio vita” Caterina Balivo | è rivoluzione dopo l’addio a ‘Detto Fatto’ In una lunga

caffeinamagazine

(Di martedì 19 giugno 2018) Il grande cambiamento era nell’aria e adesso arrivano tutte le conferme che stavamo aspettando.aver portato al successo ‘Detto Fatto’,ha scelto di cambiare. Un nuovo programma, una nuova vita. La nota conduttrice ha ricevuto una proposta di lavoro che l’ha spinta a lasciare la trasmissione pomeridiana di Rai 2. Per la donna non è altro che una nuova sfida con sé stessa. Da Settembre, la presentatrice prenderà infatti il timone del nuovo programma tv ‘Vieni da Me’. Nell’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, laracconta nel dettaglio i motivi che l’hanno spinta a staccarsi da quella che era diventata praticamente la sua seconda casa. Senza dubbio non è stato facile prendere una decisione simile. Dal momento in cui ha ricevuto la proposta di tornare su Rai 1,si è presa del tempo per decidere ...