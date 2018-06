Calo delle donazioni per l' Associazione Rousseau nel 2017 | dalle persone fisiche sono

Chiuse le urne delle elezioni in 761 Comuni : affluenza in lieve Calo : Quasi 7 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per rinnovare le amministrazioni in 761 Comuni di cui 20 sono capoluogo: Ancona, Avellino, Barletta, Brescia, Brindisi, Catania, Imperia, Massa, Messina, Pisa, Ragusa, Siracusa, Siena, Sondrio, Teramo, Terni, Trapani, Treviso, Vicenza, Viterbo. Il secondo turno è previsto il 24 giugno. Altre...

Dieta delle porzioni da 1300 Calorie per dimagrire : La Dieta delle porzioni da 1300 calorie al giorno può far dimagrire in maniera veloce. Si mangia ogni giorno diverse porzioni di frutta,verdura.

'Stregata' dal canto delle cocorite : ritrovata la Calopsita Aria : Tutti lo avevano sperato. Avevano sognato che la piccola Aria tornasse a casa dai propri padroni e da Ardesia, la bambina che l'ha allevata a mano con grande amore. La razionalità, invece, suggeriva ...

Zona Euro - disoccupazione in Calo ma meno delle attese : Teleborsa, - In lieve calo la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di aprile . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , Eurostat, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,5% ...

Zona Euro - fiducia economia in Calo ma meno delle attese : Peggiora la fiducia dell'economia di Eurolandia anche se meno di quanto prospettato dagli analisti. Nel mese di maggio l'indice che misura il sentiment complessivo è risultato pari a 112,5 punti dopo

Stati Uniti - ordinativi di beni durevoli in Calo più delle attese : In calo più delle attese gli ordinativi di beni durevoli americani. Nel mese di aprile , gli ordini si sono atteStati a 248,5 miliardi di dollari, evidenziando calo dell'1,7% rispetto al +2,7% rivisto ...

Dieta delle donne per dimagrire 3 chili : 1000 Calorie al giorno : La Dieta della donne da 1000 calorie al giorno puo' far dimagrire fino a 3 chili in sei giorni. E' bilanciata ma non adatta a tutti.

Eurozona - mercato delle costruzioni ancora in Calo : Teleborsa, - ancora un mese in rosso per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro. Secondo l'Eurostat, a marzo la produzione nel settore delle costruzioni è calata dello 0,3% dopo il -0,7% ...

Clima : al via il sistema di allerta delle ondate di Calore : E’ partito il sistema nazionale di previsione e allarme sulle ondate di calore. A partire dal 15 maggio fino al 15 settembre 2018, i consueti bollettini sono pubblicati sul portale del Ministero della Salute, dal lunedì al venerdì. I dati sono elaborati dal Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio dal lunedì al venerdì, nell’ambito del sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla ...