Call of Duty | Modern Warfare 3 è disponibile da oggi su Xbox One

Call of Duty : "sarà un film di soldati - non di guerra" : Stefano Solima è il regista della pellicola di Call of Duty, egli ha diretto inoltre anche Soldado aka Sicario 2 ci fa notare Polygon.In occasione di un'intervista Sollima ha voluto ribadire che il film di Call of Duty sarà un film diverso da altri film d'azione: "Penso che sia più l'idea, il concetto di raccontare una storia di un soldato. E' qualcosa che non si vede molto. Ci sono stati molti film di guerra ma non film di soldati".Sollima ha ...

Nuovi indizi suggeriscono che la beta di Call of Duty : Black Ops 4 si svolgerà nel mese di agosto : Call of Duty: Black Ops 4 promette una vera e propria rottura con il passato del franchise, a favore di numerose novità, una su tutte l'assenza di una vera e propria campagna single player.Ma non solo, il gioco includerà l'ormai celebre modalità battle royale, chiamata Balckout e, come collegamento col recente passato, la modalità Zombie.Per questo motivo, i fan sono in trepidante attesa di capire come si presenterà questo Call of Duty: Black ...

I DLC di Call of Duty : Black Ops 4 non potranno essere acquistati singolarmente - ma solo tramite il season pass : Nell'accezione più classica del termine, il season pass solitamente permette di ricevere l'insieme dei DLC di un videogioco, DLC che nella norma possono essere acquistati anche singolarmente. Non la pensa più così Activision, che ha recentemente fatto sapere che in Call of Duty: Black Ops 4 l'unico modo per giocare a un DLC sarà quello di acquistare anche tutti gli altri con il season pass.Il publisher ha promesso l'arrivo di un significativo ...

Call of Duty Black Ops 4 pianifica il futuro - polemiche in vista per i DLC? : La vita dei giocatori di Call of Duty Black Ops 4 è destinata a cambiare: lo storico franchise dedicato al mondo degli sparatutto in prima persona si appresta infatti a strizzare l’occhio alla modalità Battle Royale. I vari Fortnite e PlayerUnkonwn’s Battleground (per gli amici PUBG) hanno infatti fatto scuola, e i numeri da paura fatti registrare dai due nuovi franchise hanno ovviamente destato l’attenzione dei vertici di Activision, che di ...

E3 2018 : Call of Duty Black Ops 3 è ora gratuito per gli abbonati al PlayStation Plus : Sul palco della conferenza PlayStation che si sta svolgendo in questi minuti un annuncio a sorpresa ha squarciato gli entusiasmi dei fan di Call of Duty, che hanno appreso che Call of Duty: Black Ops 3 è ora completamente gratuito dato che entra da questa sera nei titoli gratuiti per tutti gli abbonati di PlayStation Plus.L'annuncio vuole celebrare la collaborazione tra Sony e Activision per Call of Duty: Black Ops 4, e ora tutti i giocatori ...

Call of Duty Black Ops 4 : Edizioni - Bonus e Pass : Activision e Treyarch annunciano ufficialmente l’arrivo sul mercato in concomitanza con l’edizione standard, delle Pro e Deluxe per Call of Duty Black Ops 4, scopriamo insieme il loro contenuto. Call of Duty Black Ops 4: Edizioni, Bonus e Pass Digital Deluxe Edition Il gioco base Il Black Ops Pass Oggetti esclusivi Bonus Una certa quantità di Call of Duty Points Pro Edition Il gioco base Il Black Ops Pass Una ...

Call of Duty Black Ops 4 : annunciata una nuova mappa : Nella giornata di oggi Treyarch ha condiviso tramite un livestream qualche dettaglio in più circa la modalità multigiocatore di Call of Duty: Black Ops 4 e più precisamente sulle mappe disponibili al lancio.Come riporta Dualshockers, la compagnia ha prima di tutto annunciato una nuova mappa originale chiamata Frequency. Non sappiamo ancora molto su di essa ma la descrizione recita "una mappa molto piccola e caotica." In aggiunta a questo ...

Il multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 verrà mostrato in diretta nella giornata di domani : Il primissimo trailer dedicato al multiplayer di Call of Duty: Black Ops 4 a quanto pare era solo un piccolo antipasto prima del piatto forte annunciato da Activision e Treyarch. La componente cardine del titolo (che ricordiamo non avrà una campagna single-player) verrà mostrata in una diretta che precederà l'E3 2018.Come riportato da DualShockers, sviluppatori e publisher hanno annunciato che nella giornata di domani ci sarà una diretta ...

La nuova modalità Zombie "Hordepoint" arriva in Call of Duty : WWII : La settimana scorsa avevamo appreso dell'arrivo di tre nuove modalità di gioco per Call of Duty: WWII durante l'evento di gioco Attack of the Undead e, mentre è iniziato con una fantastica versione di Infected, non avevamo idea di quando la prossima modalità di gioco, Hordepoint, sarebbe arrivata.Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, scopriamo che gli sviluppatori Sledgehammer Games e il publisher Activision hanno rivelato che la ...

Il multiplayer di Call of Duty : Black Ops 4 sarà giocabile all'E3 2018 : L'E3 è ormai alle porte e, ovviamente, ci si aspetta che i maggiori e più attesi giochi siano presenti all'importante evento di Los Angeles. Call of Duty: Black Ops 4 è, senza dubbio, uno dei più grandi titoli in uscita quest'anno e, come normale che sia, sarà tra i protagonisti dell'E3 2018.Come riporta Gamingbolt, a quanto pare Activision ha inviato delle email per invitare le persone a partecipare allo showfloor non solo per parlare del ...

Call of Duty Black Ops 4 non sarà Fortnite o PUBG - parola del Game Director : A mesi di distanza dalla sua uscita, Call of Duty Black Ops 4 continua a lasciare parzialmente perplessi i fan storici della saga sparatutto. Si sa, sono le leggi del mercato a decidere in quale direzione i publisher e i team di sviluppo debbano muoversi, ma l'abbandono della campagna per giocatore singolo ha spiazzato parecchio la community. A nulla valgono le statistiche che dicono che in media solo un giocatore su cinque profonde i propri ...

La beta di Call of Duty : Black Ops 4 sarà disponibile ad agosto? : Call of Duty: Black Ops 4, come i suoi predecessori, permetterà molto probabilmente ai giocatori di essere provato con largo anticipo attraverso le fasi di closed e open beta ormai diventate una tradizione, anche se Treyarch e Activision non hanno ancora rivelato dettagli in merito.A parlare per la prima volta di una closed beta per questo nuovo capitolo è la divisione tedesca di GameStop, che nella pagina di Black Ops 4 ha pubblicato alcune ...

Call of Duty Black Ops 4 prepara un gradito ritorno? : Ha indubbiamente suscitato parecchia curiosità il reveal di Call of Duty Black Ops 4, il prossimo capitolo del franchise di Activision che sostanzialmente stravolgerà quanto i fan della saga sparatutto sono abituati a ricevere a cadenza praticamente annuale. Un cambio di rotta che probabilmente era necessario per dare una svolta decisa, e differenziare in maniera netta l'offerta videoludica che in questo modo risulterà quanto mai ...

Call of Duty Black Ops 4 : Treyarch difende la decisione di abbandonare la campagna single-player - intervista : L'annuncio di Call of Duty: Black Ops 4 da parte di Treyarch si è aggiunto alla conferma di quanto era già trapelato: il gioco rompe con la tradizione non includendo alcuna campagna single-player, ma aggiunge una modalità battle royale e un esteso multigiocatore per compensare la mancanza.Eppure l'annuncio ci ha lasciato con più domande che risposte. Nei mesi scorsi, i colleghi di Eurogamer.net avevano saputo che la campagna - o perlomeno la ...