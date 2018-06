Calciomercato Lazio Gray Leicester City

Calciomercato Lazio - Lotito cala il poker : il sostituto di Milinkovic-Savic - due difensori e l’attaccante [FOTO] : Calciomercato Lazio – Lazio attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, quattro trattative stanno per essere definite, importanti mosse per il tecnico Simone Inzaghi. Arrivo non eclatante ma che può risultare sempre utile è quello Mattia Sprocati dalla Salernitana, fatta anche per Silvio Proto, portiere dell’Olympiakos. Ai dettagli la trattativa con il Betis per Riza Durmisi, operazione da 7 milioni di euro, stesso discorso ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Calciomercato Lazio - accordo raggiunto per il dopo-De Vrij : Calciomercato Lazio – La Lazio si muove in modo molto importante sul mercato e sta per definire una trattativa di primo livello per la difesa. Il tecnico Simone Inzaghi ha dovuto fare i conti con l’addio di De Vrij, l’olandese ha scelto l’Inter ma in pochi giorni i biancocelesti hanno individuato il sostituto: si tratta di Francesco Acerbi del Sassuolo, accordo di massima raggiunto con il club neroverde per una cifra di ...

Calciomercato. Lazio-Acerbi - possibile intesa con il Sassuolo a 12 milioni : in settimana l'incontro : Secondo 'La Gazzetta dello Sport' le parti potrebbero accordarsi su una cifra intorno ai 12 milioni ovvero una via di mezzo tra le offerta e domanda. Lotito e Tare nei prossimi giorni incontreranno ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Calciomercato Lazio - il rinforzo per Inzaghi può arrivare dall’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio pensa con grande fiducia alla prossima stagione dopo l’ultimo incredibile campionato che si è concluso però senza la qualificazioni in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di riprovarci. Movimento in uscita sempre più vicino, stiamo parlando di Felipe Anderson ormai ad un passo dal West Ham. Il nome in pole per il sostituto è quello di Roger Guedes del Palmeiras ma nelle ultime ore ...

Calciomercato. Papu Gomez nel mirino della Lazio per il dopo Anderson : Oggi, come afferma 'La Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo della Lazio Igli Tare si trova a Londra per chiudere l'accordo che prevede il passaggio del brasiliano al West Ham per ben 30 ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson a un passo dal West Ham. Leicester-Juve : trattativa per Sturaro : Affare a un passo dalla conclusione: Felipe Anderson sarà - salvo clamorosi dietrofront - un giocatore del West Ham. Il brasiliano della Lazio cambierà dunque maglia dopo cinque stagioni in ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi di Napoli e Sampdoria - mosse a sorpresa di Lazio e Fiorentina : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in ...

Calciomercato Lazio - l’innesto arriva dalla Spagna : blitz in difesa - individuato anche il sostituto di Felipe Anderson : Calciomercato Lazio – Importante mossa di mercato della Lazio nelle ultime ore, chiusa una trattativa per il tecnico Simone Inzaghi. Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro, al calciatore 1,4 milioni ...

Calciomercato Lazio - blitz di Lotito : arriva il colpo ‘alla Milinkovic-Savic’ : Calciomercato Lazio – Il colpo ‘alla Milinkovic-Savic‘. La Lazio si muove in vista della prossima stagione, importante movimento del presidente Lotito per il tecnico Simone Inzaghi. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ la Lazio ha deciso di fiondarsi su Grujic del Liverpool, reduce da una buona stagione in prestito al Cardiff adesso può arrivare in Italia, il presidente biancoceleste ha intenzione di ...

Calciomercato. Lazio - ora si pensa a Grujic. Spunta anche il nome di Jankto : CALCIOMERCATO Lazio GRUJIC Nuovo affare in vista tra la società biancoceleste e i Reds del Liverpool . Stavolta a tenere banco, come riporta il Corriere dello Sport , è il nome del giovane centrocampista Marko Grujic : il ragazzo classe '96, alto ben 191 cm, è un mediano puro, e potrebbe realmente arrivare a Roma. In primo luogo il prezzo della trattativa ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Lazio - Acerbi ai dettagli : le cifre del colpo per Inzaghi : Calciomercato Lazio – La Lazio deve ancora smaltire la delusione per la mancata qualificazione in Champions League ma la dirigenza è già attiva sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa per il tecnico Simone Inzaghi. Nelle ultime ore importante mossa per la difesa, ai dettagli la trattativa con Francesco Acerbi del Sassuolo, la fumata bianca prevista già nelle prossime ore. Nelle casse del club neroverde circa 12 milioni di ...