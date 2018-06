Calciomercato Inter | Candreva rinnova fino al 2021

Calciomercato 2018 - tutte le trattative. Roma scatenata - Inter su Dembelé : La Roma va forte su Pastore e dialoga con l'Inter per la cessione di Nainggolan. La Juventus non molla Cancelo e come alternativa tiene in caldo la pista Matteo Darmian. Walter Sabatini è il nuovo ...

Calciomercato Sampdoria - Sabatini è già scatenato : in 4 possono arrivare dall’Inter : Calciomercato Sampdoria – Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte della Sampdoria che ha ufficializzato Walter Sabatini come responsabile dell’area tecnica del club. Finalmente può entrare nel vivo anche il Calciomercato, in arrivo importanti mosse per il tecnico Giampaolo. In particolar modo Walter Sabatini potrebbe aprire l’asse con l’Inter, in 4 sembrano destinati a cambiare maglia. Stiamo parlando dei difensori Santon e ...

NAINGGOLAN ALL'INTER/ Calciomercato - nuovi contatti ma c'è un problema (Ultime notizie) : Radja NAINGGOLAN è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter in questa sessione di Calciomercato, ma i nerazzurri e la Roma devono ancora trovare un accordo, si continua a lavorare(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 13:30:00 GMT)

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve attivissime - colpo Cagliari - scatto di Lazio - Bologna e Genoa : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Inter alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione ...

Calciomercato Inter - sinergia con il Bologna : gli aggiornamenti : Calciomercato Inter – L’Inter lavora per il presente e per il futuro, importanti mosse nelle ultime ore per il club nerazzurro che si avvicina sempre di più a chiudere la trattativa con la Roma per Radja Nainggolan. Nel frattempo secondo gazzamercato Nicolas Gonzalez si avvicina all’Italia, gli agenti del calciatore saranno in Italia all’inizio della settimana prossima per incontrare i nerazzurri. Il passaporto italiano ...

Calciomercato : l’Inter alza l’offerta per Nainggolan - adesso ci siamo [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato INTER- I nerazzurri hanno alzato l’offerta alla Roma per Nainggolan arrivando attorno ai 35 milioni, con l’inserimento del giovane Zaniolo. Secondo Tuttosport, si sta già ragionando sul numero di maglia da assegnare al Ninja, dato che il suo amato 4 è stato ritirato in onore di Zanetti. Il 44, utilizzato a volte da Nainggolan, è già sulle spalle di Perisic, dunque si sta paventando una soluzione alla Zamorano, un 2+2 che “sommato” ...

Di Maria all'Inter/ Calciomercato - la promessa di Ausilio all'argentino : l'affare si può chiudere? : Angel Di Maria può essere un colpo di Calciomercato dell'Inter: ci sarebbe una promessa fatta dal direttore sportivo Piero Ausilio al calciatore argentino, che sta giocando i Mondiali(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 10:41:00 GMT)

Calciomercato Inter - il comunicato del Galatasaray su Nagatomo : Calciomercato Inter, il comunicato del Galatasaray su Nagatomo – “Non abbiamo alcun accordo per Nagatomo. Se raggiungeremo una intesa col giocatore e con l’Inter, saremo noi stessi ad annunciarlo”. E’ questo il messaggio delle ultime ore del Galatasaray che ha deciso di uscire allo scoperto e smentire le voci su un accordo con l’Inter per il calciatore Nagatomo. L'articolo Calciomercato Inter, il comunicato ...

Calciomercato Inter - Nainggolan ad un passo : “lascio la Roma” : Calciomercato Inter – L’Inter sta per piazzare il colpo Radja Nainggolan, il sogno di Luciano Spalletti sta per essere realizzato, si tratta di un calciatore sicuramente in grado di fare la differenza, un top player. Addio ormai certo alla Roma, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ sarebbe stato lo stesso centrocampista a confermare l’addio parlando con alcuni tifosi giallorossi a Fiumicino. “Mi ...

Calciomercato Inter - Vecino è nella lista dei cedibili : MILANO - Ha portato l 'Inter in Champions e ieri ha esordito al Mondiale con il suo Uruguay, ma non è assolutamente detto che Matias Vecino indossi ancora la maglia nerazzurra la prossima stagione. Il ...

Calciomercato Inter - mossa a sorpresa per l’attacco : sondaggio per Sansone : Calciomercato Inter – L’Inter al lavoro per la prossima stagione,l’obiettivo è rinforzare l’attacco. Nelle ultime ore mossa a sorpresa da parte del club nerazzurro, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggi nei giorni scorsi per Nicola Sansone, sei gol in questa stagione con il Villareal, con il club spagnolo si è anche parlato della possibilità di uno scambio con Eder ma gli spagnoli non gradiscono ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpacci di Juve - Inter e Napoli - super mosse di Parma - Lazio - Genoa - Toro e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – La Juventus fa sul serio, il club bianconero ha intenzione di regalare al tecnico Massimiliano Allegri una squadra sempre più forte per tentare anche l’assalto alla Champions League, nelle ultime ore importanti mosse. Le bombe vengono sganciate direttamente dall’ex dirigente bianconero Luciano Moggi, ecco le dichiarazioni a 7 Gold: “Per Cancelo la situazione è questa: lui vuole la ...

Calciomercato Inter - sondaggio per Sansone del Villarreal : Un nome nuovo per gli esterni d'attacco per l'Inter. Italiano, da due anni all'estero: è Nicola Sansone, al Villarreal dal 2016 e un profilo Interessante per i dirigenti nerazzurri anche per la ...