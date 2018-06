Calciomercato Atalanta | scatto per il centrocampo | Genoa verso la beffa

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Napoli - Juve e Milan scatenate - sprint di Parma - Atalanta - Torino e Cagliari : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli fa sul serio in vista della prossima stagione, in arrivo nuovi super colpi per il tecnico Carlo Ancelotti.Importanti annunci da parte del presidente De Laurentiis, ecco l’intervista al Corriere dello Sport: “Due portieri, un esterno basso che sappia difendere, se vanno via Jorghinho e Hamsik anche due centrocampisti. Abbiamo già preso Verdi: vedrete, da noi Simone sarà più ...

Calciomercato Atalanta - centrocampista ed attaccante : le mosse della dirigenza per Gasperini : Calciomercato Atalanta – Atalanta attivissima in queste ultime ore di Calciomercato, intenzioni importanti per centrocampo ed attacco, diversi nomi valutati. Uno di questi è Brignola, esterno del Benevento che è esploso nella scorsa annata facendo parlar di sè per le sue giocate il terra sannita. L’esterno potrebbe essere il logico sostituto di Ilicic nelle idee di Gasperini, così come in mediana potrebbe arrivare un nuovo rinforzo. Piace ...

Calciomercato Atalanta - firma Tumminello. C'è la recompra per la Roma : BERGAMO - Marco Tumminello è un nuovo giocatore dell' Atalanta . L'accordo è stato raggiunto: affare da circa 5 milioni. L'attaccante ha superato visite mediche e ha firmato il contratto, assistito ...

Calciomercato Lazio - il rinforzo per Inzaghi può arrivare dall’Atalanta : Calciomercato Lazio – La Lazio pensa con grande fiducia alla prossima stagione dopo l’ultimo incredibile campionato che si è concluso però senza la qualificazioni in Champions League, adesso l’obiettivo è quello di riprovarci. Movimento in uscita sempre più vicino, stiamo parlando di Felipe Anderson ormai ad un passo dal West Ham. Il nome in pole per il sostituto è quello di Roger Guedes del Palmeiras ma nelle ultime ore ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

Calciomercato Atalanta - preso Tumminello dalla Roma : le cifre : Marco Tumminello sarà un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il giovane attaccante classe '98 di proprietà della Roma, la scorsa stagione a Crotone, vestirà la maglia nerazzurra: conclusa positivamente la ...

Calciomercato Atalanta - è fatta per l’attaccante di Gasperini : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. Accordo raggiunto ...

Calciomercato Atalanta - 7 milioni più Mattiello per Di Francesco : BERGAMO - Il mercato dell' Atalanta si muove, ma sotto traccia. Giovanni Sartori sonda varie piste, ma il nome attualmente più 'caldo' è quello di Federico Di Francesco che potrebbe approdare all'...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : Inter e Juve scatenate - super mossa della Lazio - scatti di Genoa - Cagliari e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Inter letteralmente scatenato in questa prima parte di mercato, già chiuse le trattative per De Vrij, Asamoah e Lautaro Martinez, in arrivo anche altri importanti colpi in grado di portare la squadra di Spalletti al livello anche di Juventus e Napoli. L’Inter ha deciso di puntare tutto su Federico Chiesa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ pronta un’operazione di 70 ...

Calciomercato Atalanta - sorpresa nelle ultime ore : scelto l’attaccante : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta è al lavoro per preparare la prossima stagione, in particolar modo novità importanti per quanto riguarda l’attacco. nelle ultime ore si era parlato dell’ipotesi Parma per Fabio Quagliarella della Sampdoria ma tra i due club dovrebbe andare in porto solo la doppia trattativa Viviano-Silvestre. Ecco perchè Quagliarella è più vicino all’Atalanta, il club nerazzurro è alla ricerca di ...

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : il sogno del Napoli - sorprese di Atalanta - Sampdoria ed Inter - colpi Parma : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – Il Napoli è alla ricerca di un attaccante di razza, di una vera e propria prima punta. Suggestiva l’idea venuta in mente a De Laurentiis ed Ancelotti: riportare a “casa” Edison Cavani, in uscita ormai dal PSG. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le società: sta di fatto che il calciatore gradirebbe tornare in Italia ed al Napoli in particolare, visto le straordinarie ...

Calciomercato Atalanta - assalto a Duvan Zapata : la Samp ha individuato l’eventuale sostituto : Calciomercato Atalanta – L’Atalanta continua la ricerca ad un attaccante da regalare al tecnico Gasperini, nelle ultime ore importante mossa, nel mirino è finito il calciatore della Sampdoria Duvan Zapata. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ dopo i tentennamenti di Defrel è diventato il colombiano il calciatore in pole per l’attacco dell’Atalanta, la valutazione fatta dalla Sampdoria si aggira sui ...

Calciomercato Benevento - seguito Capone dell'Atalanta : Benevento - Il Benevento è sulle tracce dell'attaccante diciannovenne del vivaio dell'Atalanta Christian Capone , in prestito a Pescara nell'ultima stagione e protagonista con la Nazionale Under 21 ...

Calciomercato Atalanta - idea Di Francesco per la fascia : BERGAMO - L' Atalanta ragiona sul futuro di Marco D'Alessandro , che è rientrato dal Benevento e per il quale c'è un'offerta del Leganes sul tavolo. Ma nel frattempo i bergamaschi proseguono la ...