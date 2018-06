Calciomercato Arsenal | ufficiale l' arrivo di Leno | niente Napoli per il portiere tedesco

Calciomercato - l'Arsenal fa shopping in Serie A : preso Torreira dalla Sampdoria per 30 milioni : L'Inghilterra scippa alla Serie A un altro talento. L' Arsenal ha chiuso con la Sampdoria per l'acquisto di Lucas Torreira , 22enne centrocampista uruguaiano tra i migliori per rendimento nell'ultima ...

Calciomercato Sampdoria : preso il fantasista croato Majer. Torreira verso l’Arsenal [CIFRE e DETTAGLI] : Nuovo acquisto per la Sampdoria che ha ingaggiato il trequartista della Lokomotiv Zagabria, Lovro Majer. Vent’anni, il giocatore è stato prelevato per 7 milioni, più uno di bonus. Nell’ultima stagione ha realizzato 11 gol e servito 5 assist in 30 presenze. Nonostante la giovanissima età è già stato convocato nella Nazionale maggiore croata. Un investimento importante per la società blucerchiata che adesso deve definire il futuro di ...

Calciomercato : Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal : Il passaggio di Stephan Lichtsteiner all’Arsenal era nell’aria da tempo, ma ora è diventato realtà. E’ stato proprio il club inglese a ufficializzare l’ingaggio dell’esterno svizzero. Il giocatore si è svincolato dalla Juve dopo sette anni e altrettanti scudetti di fila. L'articolo Calciomercato: Lichtsteiner è un nuovo giocatore dell’Arsenal sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Barcellona - Cillessen piace a Chelsea e Arsenal : Solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria di 60 milioni di euro - stando a 'Diario Sport' - Cillessen lascerebbe il Barca.

Calciomercato - definito il futuro di Lichtsteiner : firma ad un passo con l’Arsenal : Lichtsteiner alle prese con il Calciomercato, il calciatore ex Juventus si appresta a firmare con l’Arsenal un nuovo contratto biennale Altro che Cina o Mls, Lichtsteiner ripartirà dalla Premier League dopo i successi con la Juventus. In Inghilterra sono certi, la sua firma con l’Arsenal è davvero ad un passo dal concretizzarsi. Il calciatore svizzero sarà impegnato con il Mondiale in Russia, dopodichè si potrebbe unire al team del ...

Calciomercato - Unai Emery è il nuovo allenatore dell’Arsenal : Unai Emery si accasa all’Arsenal solo pochi giorni dopo aver dato l’addio al Psg, il tecnico spagnolo ha firmato oggi l’accordo col club londinese Unai Emery è il nuovo allenatore dell’Arsenal. “Una nuova alba. Una nuova era. Un nuovo capitolo. Benvenuto Unai”, scrive il club inglese su twitter. Il tecnico arriva in Inghilterra dopo due anni al Paris Saint-Germain, dove recentemente ha conquistato la Ligue 1, ...

Calciomercato Milan - sfida con l'Arsenal per uno dei migliori trequartisti Video : Iniziano a susrsi le prime indiscrezioni sul #Calciomercato del #Milan. Dopo la campagna acquisti faraonica della scorsa estate, a cui non è to, però, un rendimento all'altezza delle aspettative, i dirigenti del club rossonero hanno tutta l'intenzione di costruire una squadra che possa centrare, con relativa semplicita', la qualificazione in Champions League. Secondo quanto rivelato dal portale francese 'Football365', la societa' di via Aldo ...