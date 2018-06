girodivite

Caffè doppio, shake al caffè, gelato al caffè, caffè freddo. Potrei andare avanti così per sempre. ??

(Di martedì 19 giugno 2018) T'ho visto: eri tu, con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio, senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora, come sempre, come uccisero i padri, come uccisero gli animali che ti videro per la ...