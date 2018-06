: Bussetti:no ansia per esame di maturità - TelevideoRai101 : Bussetti:no ansia per esame di maturità -

Studenti,"tranquilli",non fatevi "prendere dall'".E' l'appello del ministro dell'istruzionea Rainews 24, alla vigilia della prima prova di. La "ricorderanno per tutta la vita. Siate concentrati e determinati". Dopo gli studi è complicato per un giovane capire cosa fare del suo futuro? "Le scuole già da anni orientano per far emergere vocazioni e potenzialità". risponde. Unire il Miur con il Mlps per ancorare preparazione scolastica a sbocchi occupazionali? "C'è interdisciplinarità tra vari settori".(Di martedì 19 giugno 2018)