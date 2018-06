Buffagni - Castelli & Co. L’idillio mancato tra i fedelissimi di Di Maio : Roma. Una, di battaglia, è fin troppo evidente: e vede, comme il faut, la minoranza interna del M5s, l’ala di sinistra che si riconosce nella balbettante dissidenza di Roberto Fico, utilizzare le sventure di Luca Lanzalone per addossare la responsabilità della sua sconveniente apoteosi a chi per pri