«Brokeback Mountain» 2 0? È «Modern Family»

(Di martedì 19 giugno 2018) Erasmus e Paul indossano gli stessi stivali e cappelli da cowboy di Heath Ledger e Jake Gyllenhaal in(be’, quasi gli stessi). Eppure sembra passato un secolo invece di una ventina di anni dall’uscita del film diretto da Ang Lee, vincitore di tre Oscar nel 2006. Sono loro i due protagonisti di A(Titolo inglese per la versione italiana che crea una certa confusione con la serie Tv. Il titolo originale era Ideal Home), interpretati da Steve Coogan e Paul Rudd. Il film è in programma al Biografilm festival di Bologna, dove viene presentato in anteprima il 19 giugno – per poi arrivare nelle sale dal 12 luglio. LEGGI ANCHEI classici del cinema gay Coogan è Erasmus gay, flamboyant, un dandy in versione cowboy (nel film indossa una collezione di camicie in ogni immaginale tonalità di rosa), che si è una costruito una carriera come esperto di ...