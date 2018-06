Brindisi | l’ex sindaco Consales condannato per corruzione a 4 anni e 4 mesi e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 giugno 2018)Pd di, Cosimo, arrestato per tangenti nel febbraio 2016, è statoperper atti contrari ai doveri d’ufficio alla pena di 4e 4di reclusione a conclusione di un processo celebrato con rito abbreviato. L’imprenditore Luca Screti, che in più tranche – secondo l’accusa – gli avrebbe versato mazzette per 30mila euro per consentirgli di pagare un debito in contanti con Equitalia in cambio di facilitazioni nella gestione di un impianto di rifiuti, è statoa 3e 6. Peril gup Tea Verderosa, che ha emesso la sentenza, ha anche disposto l’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici. L’accusa, rappresentata dal pm Giuseppe De Nozza, aveva chiesto 5per l’ex primo cittadino.e Screti furono arrestati nel 2016: il primo, che era in carica, fu posto ...