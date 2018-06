Brasile | Luca commentatore Tv dal carcere dei Mondiali

Volley - Nations League 2018 : l’Italia sfida il Brasile - i Campioni Olimpici ai raggi X. Bruninho - Wallace e Lucas fanno paura! : Oggi pomeriggio (ore 16.00) l’Italia affronterà il Brasile nella seconda partita della Nations League 2018 di Volley maschile. Gli azzurri, reduci dal successo sulla Germania, andranno a caccia dell’impresa contro i Campioni Olimpici : a Kraljevo (Serbia) andrà in scena la rivincita della Finale di Rio 2016, tra l’altro scenderanno in campo moltissimi giocatori che erano presenti all’atto conclusivo del Maracanazinho. Gli ...

Luca e Stefano portano la Valtellina in Brasile : Luca e Stefano portano la Valtellina in Brasile Luca e Stefano portano la Valtellina in Brasile Un angolo di Valtellina si sposta nel mondo, precisamente in Brasile con due valtellinesi doc, Luca Della Sale e Stefano Panella. Sta nascendo BellaZio, azienda di gastronomia e finger food che l'11 maggio vedrà l'inaugurazione del primo ...