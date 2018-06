Brasile in ansia per Neymar

Mondiali 2018 Russia - Denilson si dà al poker : 'Sento la stessa ansia. Brasile tra le favorite alla vittoria' : Per questo motivo penso che ci siano davvero buone possibilità che il Brasile vinca la Coppa del Mondo". "L'Inghilterra non vince perché non è un gruppo unito" Denilson ha infine chiarito le ragioni ...