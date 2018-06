Boxe | si è concluso il Guanto D’Oro D’Italia 2018 Trofeo Garofalo | ecco tutti i risultati

sportfair

: RT @ComunediLodi: La premiazione per la vittoria del lodigiano EDMIR SINANAJ ha concluso la prima serata BOXE IN PIAZZA di Lodi al Sole 201… - Italy_global : RT @ComunediLodi: La premiazione per la vittoria del lodigiano EDMIR SINANAJ ha concluso la prima serata BOXE IN PIAZZA di Lodi al Sole 201… - ComunediLodi : La premiazione per la vittoria del lodigiano EDMIR SINANAJ ha concluso la prima serata BOXE IN PIAZZA di Lodi al So… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Cala il sipario sull’edizionedelD’Oro D’ItaliaIlD’Oro D’Italiaha chiuso la sua tre giorni di Grande, che ha visto combattere sul ring della Palestra di via Leti di Fermo i migliori pugili Under 22 d’Italia. L’Evento, indetto dalla Federazione pugilistica italiana e organizzato dalla Nike Fermo, ha avuto una grandissima rilevanza sociale visto che si è fatto promotore della campagna ‘Un Pugno al Terremoto’ per il reperimento di fondi per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma del 2016. Di seguito idelle finalissime. 49 Kg D’Alessandro-Cancedda 5-0; 52 Kg Cordella-Zara 3-2; 56 Kg De Bianchi-Russo 1-4; 60 Kg Gasparri-Spada 5-0; 64 Kg Parrini-Osnato 4-1; 69 Kg Mazzoleni-Malanga 1-4; 81 Kg Antonaci-Gassama 5-0; 91 Kg ...