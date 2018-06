Borse | Milano ancora in rosso | giù STM | Ferrari e Ferragamo

La guerra commerciale affonda le Borse ma Milano regge : ... "adotteremo un approccio graduale nel regolare la politica monetaria'. S'indebolisce anche la sterlina, con la sconfitta della premier Theresa May alla Camera Alta sulla legge quadro per la Brexit. ...

Borse - la guerra dei dazi Usa-Cina spaventa i listini : Milano giù : Piazza Affari in forte calo in avvio dopo il tonfo delle Borse di Asia e Pacifico per i timori di una guerra commerciale tra Cina e Usa, dopo gli ultimi dazi per 200 miliardi di dollari minacciati da ...

Borse in calo su dazi. Milano a -1 - 37% : 9.20 Apertura negativa per le Borse europee, dopo il tonfo delle piazze asiatiche penalizzate dai timori della guerra dei dazi tra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,37% a 21.797 punti. Scarto Btp-Bund tedesco in rialzo a 220 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,57%. Londra -1,05%, Parigi -1,15% e Francoforte -1,46%. Euro a 1,1607 dollari e 127,32 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse - per Milano inizio di settimana in salita : male Snam e Poste Italiane : (Alliance News) - La prima di settimana è negativa per Piazza Affari, che dopo un'intera sessione in calo termina con perdite estese ai diversi comparti. Nessuna Borsa in Europa è rimasta immune...

Borse europee incerte. A Milano pesa anche lo stacco cedole : Partenza cauta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , che si allineano alla performance negativa dei Listini asiatici . A zavorrare i mercati ancora una volta i timori per un'...

Milano - Borseggi alla stazione Centrale : arrestata la ladra e la complice minorenne : La polizia di stato ha arrestato venerdì una cittadina bosniaca di 36 anni ed indagato la complice, sua connazionale minorenne, per tentato furto a Milano. Gli agenti del Compartimento Polizia ...

La guerra dei dazi torna a preoccupare le Borse. Milano -1 - 32% : Teleborsa, - Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco aiutate nel pomeriggio dall'avvio negativo di Wall Street. A zavorrare il sentiment le rinnovate tensioni ...

Borse Europa rallenta - Milano +0 - 5% : ANSA, - Milano, 13 GIU - Le Borse europee rallentano con Wall Street, mentre dollaro e rendimenti sui treasuries sono in modesta ripresa, in vista della Fed che, secondo le attese, alzerebbe il tasso ...

Borse europee caute in attesa banche centrali - Milano +0 - 44% : Seduta all'insegna della cautela per le piazze finanziarie europee, in attesa delle decisioni della Federal Reserve questa sera negli Stati Uniti e della Banca Centrale Europea domani. Piazza Affari ...

Borse in lieve rialzo in attesa della Fed. Milano più tonica : L'attenzione sarà rivolta in particolare alla conferenza stampa del presidente Powell, per capire quali indicazioni arriveranno in merito alle prossime mosse in materia di politica monetaria. Sul ...

Borse. Milano positiva - spread a 232 : 9.35 Borse. Milano positiva, spread a 232 Apertura incerta per le borse europee, con Milano in lieve rialzo, in attesa delle prossime mosse di Fed, Bce e Boj. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,23% e l'All Share a +0,24%. Margine BtpBund tedesco in lieve calo a 232 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,79%. Londra -0,11%, Parigi +0,07% e Francoforte +0,12%. Euro a 1,1735 dollari e 129,75 yen in apertura dei mercati valutari.

Borse - Milano chiude in rialzo : attesa per i tassi Fed : (Alliance News) - Piazza Affari chiude la seconda seduta della settimana con segno più, dopo lo storico vertice di...

Borse Milano +0 - 51% - spread scende a 223 : 9.34 Borse Milano +0,51%,spread scende a 223 Apertura di segno positivo per le Borse europee, che proseguono il trend rialzista dopo lo storico vertice di Singapore tra Trump e Kim Jong-un. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,51% a 22.191 punti.Margine Btp-Bund tedesco in calo a 223,2 punti in avvio,con rendel decennale sceso al 2,73%. Londra +0,23%, Parigi + 0,38% e Francoforte +0,63%. Euro a 1,176 dollari e 129,843 yen, in apertura dei ...