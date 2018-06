Borse | la guerra dei dazi Usa-Cina spaventa i listini | Milano giù

Borse - la guerra dei dazi Usa-Cina manda a picco i listini asiatici : Giornata nera per i principali listini asiatici che fanno segnare variazioni fortemente negative . Tokyo perde oltre il punto percentuale, ma si segnala un vero e proprio tracollo per le Borse cinesi .

Trump - "dazi alla Cina per 50 miliardi"/ Guerra commerciale : tasse del 25% su 800 prodotti - crollano le Borse : Trump annuncia dazi alla Cina per 50 miliardi: Guerra commerciale in vista tra i due Paesi? Gli effetti potrebbero essere incerti. La replica di Pechino: "contromisure immediate".(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 20:35:00 GMT)

La guerra dei dazi torna a preoccupare le Borse. Milano -1 - 32% : Teleborsa, - Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco aiutate nel pomeriggio dall'avvio negativo di Wall Street. A zavorrare il sentiment le rinnovate tensioni ...

La guerra dei dazi torna a preoccupare le Borse. Milano -1 - 32% : Chiusura in rosso per Piazza Affari e le altre principali Borse europee , poco aiutate nel pomeriggio dall' avvio negativo di Wall Street . A zavorrare il sentiment le rinnovate tensioni commerciali ...

Guerra dazi pesa su Borse - Milano tiene e guarda Governo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borse asiatiche chiudono in rosso. Pesa la guerra sui dazi : Chiusura sotto le parità per i principali listini asiatici, visti al ribasso. Ancora una volta è l'incertezza geopolitica a spingere verso il rosso gli indici dell'Asia/pacifico, con la guerra USA-...

GUERRA COMMERCIALE CINA-USA - Borse IN ROSSO/ Dazi - Pechino sfida Washington : "Non abbiamo paura" : GUERRA COMMERCIALE CINA-USA, BORSE in ROSSO: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 12:48:00 GMT)