Apertura negativa per leeuropee, dopo il tonfo delle piazze asiatiche penalizzate dai timori della guerra deitra Usa e Cina. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -1,37% a 21.797 punti. Scarto Btp-Bund tedesco in rialzo a 220 punti in avvio,con rendimento del decennale al 2,57%. Londra -1,05%, Parigi -1,15% e Francoforte -1,46%. Euro a 1,1607 dollari e 127,32 yen in apertura dei mercati valutari europei.(Di martedì 19 giugno 2018)