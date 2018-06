Bologna | l' avvocata ed attivista LGBT Cathy La Torre minacciata di morte su Facebook

Blastingnews

(Di martedì 19 giugno 2018) Se è vero che il buongiorno si vede dal mattino, la giornata perLa, da sempredella comunita'ed ex consigliera nel comune di, è iniziata nei peggiori dei modi. La pasionaria fondatrice di GayLex ha ricevuto, via, pesanti minacce: Pedalasi legge che proprio mentre pedali un colpo di pistola ti raggiungera' in fronte. Il messaggio, mandato da un certo Bonifacio Ferrari e corredato dall'eloquente immagine di una pistola si conclude così: Con le lesbiche nessun compromesso. Conoscono le sue abitudiniLadi coraggio ne ha da vendere e non si è lasciata intimorire. Stamattina però, come ammette lei stessa in un post sue su Twitter, ha avuto paura. Non è la prima volta che qualcuno la minaccia VIDEOle ultime intimidazioni serie le ha ricevute qualche anno fa, nel 2013, ma stavolta non se l'è ...