Bob Sinclar | «Il mio segreto? È mangiare bene»

(Di martedì 19 giugno 2018) Bobda Milano passa spesso e volentieri. Ama l’Italia almeno tanto quanto gli italiani amano il deejay francese che nella vita si chiama Cristophe Le Friant, ha 49 anni, è sposato con Ingrid, e da quasi 15 anni è capace come pochi di far ballare persone d’ogni età (per la presentazione della nuova IQOS lounge nell’AreaDocks di Brescia ha dettato il ritmo in pista a oltre 600 fedelissimi). Il re delle notti di Ibiza (e non solo) lo incontriamo in un hotel milanese, in un caldo pomeriggio di giugno. Ha appena iniziato la stagione più intensa dell’anno, andrà avanti fino a ottobre, spostandosi a bordo di un jet privato da una località del Mediterraneo a un’altra, ed è entusiasta. Non ha più bisogno di conferme ormai da tempo, ma Bob, che ha appena pubblicato il nuovo singolo, I believe (in radio dal 15 giugno 2018, ndr), quando lavora continua a ...