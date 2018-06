Blitz a Roma contro la mafia di Montespaccato | 58 arresti 

Il post della sindaca Raggi sullo stadio della Roma poche ore prima del Blitz : #unostadiofattobene : Virginia Raggi alla vigilia dei nove arresti connessi alla realizzazione dello stadio di Tor di Valle aveva esaltato sui social il progetto: "Unico, innovativo, moderno e rispettoso dell'ambiente"

Roma in missione nella penisola iberica : Blitz di Monchi in Spagna e Portogallo : Il tour europeo di Monchi non conosce soste. Venerdì prima tappa a Montecarlo per parlare, lontano da sguardi indiscreti, con Raiola di Justin Kluivert. Poi ritorno a Roma nel tardo pomeriggio dove ha ...

Camorra - Blitz contro il clan Polverino a Roma e Napoli : sette arresti - : Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse nell'ambito di un'indagine coordinata dalle procure distrettuali antimafia delle due città. Raggiunti dai provvedimenti tre ex latitanti e quattro ...

Roma - Blitz pro Palestina al Giro d'Italia. Tre gli arresti : Roma, 28 mag. , askanews, Tre persone arrestate e due denunciate, per reati che vanno dalla resistenza a pubblico ufficiale a manifestazione non preavvisata e radunata sediziosa nonché, per una di ...

Roma - Blitz degli studenti ebrei sul Ponte Spizzichino dopo la provocazione antisemita : Questa notte i giovani del Movimento Culturale studenti ebrei hanno attaccato bandiere d'Israele e due striscioni con scritto: ' la storia non si cancella ' e ' giù le mani da questo Ponte ' su Ponte ...

Roma - centro chiuso per il Giro Pericolo Blitz lungo il percorso : Le bonifiche sono cominciate già ieri sera, precedute dal montaggio dei villaggi dell'ospitalità a Caracalla, dell'area arrivo-traguardo ai Fori Imperiali, delle tribune e delle strutture principali ...

Napoli-Ancelotti - c'è il Blitz a Roma : vertice con De Laurentiis : Carlo Ancelotti è a Roma negli uffici della FilmAuro dove sta incontrando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Sono ore determinanti per il futuro della panchina azzurra. A breve servizio ...

Roma - cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca/ Blitz notturno della polizia : presente la Raggi : Roma, cancellati murales dedicati a boss a Tor Bella Monaca: Blitz notturno della polizia locale per fare sparire i graffiti dedicati Cordaro e Moccia.(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 10:32:00 GMT)

Roma - Blitz della polizia locale : cancellati i murales dedicati ai boss morti sui muri di Tor Bella Monaca : Due murales cancellati in una notte. “Un segnale che lo Stato c’è, che le istituzioni ci sono e continueranno ad esserci”. Stavano lì rispettivamente da 5 e 6 anni i graffiti dedicati a Serafino Cordaro e Antonio Moccia, uno boss dello spaccio di Tor Bella Monaca assassinato fuori dal suo bar e l’altro figlio di Vincenzo e nipote di Giuseppe Moccia, quest’ultimo capostipite dell’omonimo clan camorristico insediatosi ormai da anni nel quadrante ...

EMILIA ROMAGNA - FALSI DIETOLOGI E DENTISTI : MAXI Blitz DEI NAS/ 60 strutture controllate - 2 subito chiuse : Nas, FALSI DENTISTI e fisiatri: 22 denunce in EMILIA ROMAGNA. chiuse due strutture sanitarie del valore complessivo di un milione di euro: MAXI operazione dei carabinieri del NAS(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:10:00 GMT)

Blitz contro i Casamonica dopo l'aggressione nel bar alla periferia di Roma : quattro arresti : quattro persone sono state arrestate dalla polizia dopo l'aggressione avvenuta la domenica di...