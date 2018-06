' Black Panther e ' Stranger Things' trionfano agli MTV movie & tv awards 2018 - Cinema

Black Panther : la Marvel che non ti aspetti brilla anche nel blu-ray 2D e 3D : Nel film il principe T'Challa fa ritorno nel suo paese, ben nascosto e dotato di una tecnologia avanzatissima , e sale al trono per diventare Black Panther e proseguire la politica pacifista del ...

Serena Williams - la Black Panther paladina delle neomamme : Roma, 30 mag. , askanews, Serena Williams paladina delle neo-mamme che vogliono rientrare al lavoro a dispetto dei naturali problemi di gravidanza. Lei che, a 36 anni, si rimette in gioco contro le ...

Serena Williams in campo con “il costume da Black Panther” : “Vorrei che ispirasse le donne che affrontano prove dure” : Il suo è un costume da supereroina. Un costume che lei stessa ha definito di Wakanda, che poi è il luogo di fantasia del film Black Panther. Quello con cui si è presentata in campo Serena Williams (che a Parigi al Roland Garros si è imposta per 7-6, 6-4 su Kristyna Pliskova), è un davvero un costume particolare che serve a prevenire i coaguli di sangue che dopo il parto le hanno fatto rischiare la vita, e che porta anche un messaggio con ...

Nate Moore dei Marvel Studios : “Da Black Panther in poi cerchiamo di raccontare storie sempre più diverse” : Nate Moore è il vicepresidente di Marvel Studios (foto: Getty) Dire che i film dedicati ai supereroi della Marvel stiano vivendo un’epoca d’oro è quasi un eufemismo. L’ultimo titolo, Avengers: Infinity War, è divenuto in poche settimane il quinto film più visto della storia, mentre ancora prima Black Panther, nelle sale dallo scorso febbraio, ha superato i 1,3 miliardi di dollari guadagnati nel mondo piazzandosi alla nona ...

Perché il royal wedding è stato un matrimonio «Black Panther» : Diciamoci la verità: non se lo aspettava nessuno. Tutti a pensare che in fondo, povera Meghan, che cosa vuoi che possa fare da sola? Andare contro secoli di tradizione? E invece. La cerimonia con la quale il Principe Harry ha sposato la (ex) attrice Meghan Markle è stata tutto tranne che tradizionale. Soprattutto è stata un omaggio alle origini afroamericane della sposa, figlia di un uomo bianco e di una donna nera, da sempre orgogliosa del suo ...

Il produttore di Black Panther ha un rammarico su Avengers : Infinity War - Best Movie : Attenzione, SPOILER su Avengers: Infinity War Avengers: Infinity War parrebbe proprio aver soddisfatto alla grande i fan di tutto il mondo , e pure noi: qui la nostra recensione , . Eppure, ad avere un rammarico sul film, pensate un po', è direttamente uno dei produttori di casa Marvel, Nate Moore , che ha precedentemente lavorato ...

Alte prestazioni e un design tagliente : l'Xbox One X di Black Panther a tiratura limitata è semplicemente bellissima : Microsoft ha lanciato un concorso che farà la felicità dei fan di Black Panther e di Xbox One, dato che permette di vincere una bellissima Xbox One X a tiratura limitata ispirata al celebre supereroe sovrano del Wakanda.Questo esemplare di Xbox One X è stato realizzato in soli 5 esemplari, include la copia del film in Blue Ray e due joystick, anch'essi a tema Black Panther. Sfortunatamente il concorso è esclusivo per i residenti negli Stati ...

Il successo di Black Panther e i parchi a tema spingono i conti di Disney : MILANO - Walt Disney ha chiuso il suo secondo trimestre fiscale con profitti e ricavi superiori alle stime grazie alla divisione cinematografica, che ha goduto del successo di 'Black Panther'. Nel ...

The Big Bang Theory 11×21 cita Black Panther tra Neil Gaiman e la cometa della discordia (promo 11×22) : Cosa accade quando un solitario, tranquillo (forse triste) negozio di fumetti diventa il punto di ritrovo per gente e fan in cerca di personaggi famosi: questo è quanto accade in The Big Bang Theory 11x2. Lo store book preferito di Leonard, Sheldon, Raj e Howard viene preso dall'assalto da persone sconosciute al mondo nerd, solo perché lo scrittore Neil Gaiman è andato a far visita a Stuart, il proprietario. Ci sono alcuni stereotipi ...