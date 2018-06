Bimbo di 4 anni cammina sui carboni ardenti in spiaggia : piedini orribilmente ustionati : Bimbo di 4 anni cammina sui carboni ardenti in spiaggia: piedini orribilmente ustionati Matthew Mills, un Bimbo gallese di 5 anni, si trovava in compagnia dei suoi genitori e dei fratelli su una spiaggia di Swansea domenica. All’improvviso la madre lo ha sentito gridare. Il piccolo era finito sui resti di un fuoco da campo […] L'articolo Bimbo di 4 anni cammina sui carboni ardenti in spiaggia: piedini orribilmente ustionati proviene ...

Morto Bimbo 6 anni : sospeso il medico/ Cassazione : “si è ostinato a curare con medicina alternativa” : Muore per una cura omeopatica, sospeso il medico: Cassazione, sancita la legittimità del provvedimento contro il medico per aver curato il paziente con solo medicine omeopatiche.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 15:00:00 GMT)

Parigi : Bimbo nasce nel metrò - per lui trasporti gratis per 25 anni : Il piccolo è venuto alla luce in un convoglio della metropolitana di Parigi che è stato fatto fermare in stazione. Per il neonato e la mamma è andato tutto bene e per il bimbo come primo regalo è arrivato un abbonamento gratis valido per l'intera rete dei trasporti Parigini. offerto dalla stessa società del trasporto pubblico.Continua a leggere

Fratellini morti a Messina : Francesco - 13 anni - Bimbo eroe che si è lanciato nel rogo per tentare di salvare il piccolo Raniero : Prima ci hanno provato i genitori, respinti dalle fiamme e dal fumo che avevano invaso l'appartamento in via dei Mille a Messina, poi è stato lo stesso Francesco Filippo a tentare di...

Prova da 24 anni ad avere un Bimbo - poi diventa madre a 58 anni senza fecondazione assistita : Florian è nato a Leverkusen, in Germania, senza tecniche di fecondazione assistita ed è sanissimo; il padre ha 72 anni. Se non è un evento unico, poco ci manca. I genitori sono al settimo cielo, ma c'è chi li critica: "Sono troppo vecchi".Continua a leggere

Torna la peste bubbonica - si ammala un Bimbo : “Primo caso da oltre 20 anni” : Nuovo casi di peste bubbonica negli Usa: era da oltre 20 anni che nessuno contraeva più questa malattia. Si è ammalato un bambino dell’Idaho, negli Stati Uniti. Da quando reso noto il piccolo si sarebbe ammalato circa un mese fa e in questi giorni sono arrivati i risultati dal laboratorio che hanno confermato la cosa. Dal Dipartimento Sanitario locale fanno sapere che il bimbo sta meglio, grazie alle tempestive cure somministrate dai ...

Trapianti - Prato : donna di 78 anni dona parte del fegato a un Bimbo di 1 anno : Storia di amore e generosità a Prato, dove la famiglia di una donna di 78 anni deceduta, alcuni giorni fa, all’ospedale Santo Stefano ha deciso di donare gli organi ed è stato possibile il prelievo del fegato e dei reni. Ben quattro pazienti, in attesa di trapianto, hanno potuto ricevere gli organi, tra questi un bambino di un anno al quale è stata donata una parte del fegato. L’organo, infatti con una operazione di ...

Sorellina sta morendo di tumore - il saluto del Bimbo di 6 anni commuove il mondo : ... alla sua migliore amica, alla sua Sorellina', ha dichiarato il papà al Daily Mail , distrutto dal dolore per la terribile perdita, 'Non è così che dovrebbe andare, ma questo è il mondo in cui ...

Bimbo di 5 anni precipita da una palazzina nel Lecchese : Milano, 12 giu. , askanews, Un bambino di 5 anni è stato ricoverato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Bergamo dopo essere precipitato intorno alle 16.30 dal quarto piano di una palazzina ...

Treviso : si è risvegliato il Bimbo di 4 anni colpito dal cancello : Domenica 3 giugno un fatto grave ha colpito la comunità di San Fior, un comune di pochi abitanti in provincia di Treviso . Mentre lo zio, da sotto il porticato, osservava il nipotino che nel giardino ...