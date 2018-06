Bimba di 4 anni muore nella fogna di un campo profughi | tensione a Tebe

Va in vacanza coi genitori e viene colpita da Ictus : Bimba di 3 anni non riesce più a muoversi : Quella che avrebbe dovuto essere una vacanza spensierata (la prima di Holly), si è trasformata in un incubo per i genitori della piccolina. "Non sappiamo quando si riprenderà, ora non riesce neanche a parlare" dicono i suoi cari.Continua a leggere

Grecia - tragedia in un campo profughi : Bimba di 4 anni cade in una fogna e muore : Grecia, tragedia in un campo profughi: bimba di 4 anni cade in una fogna e muore E’ accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul fondo di un condotto fognario.Continua a leggere E’ accaduto in un campo profughi di Tebe. Il corpo della piccola è stato rinvenuto sul […] L'articolo Grecia, tragedia in un campo profughi: bimba di 4 anni cade in una fogna e muore proviene da NewsGo.

Violenza sessuale su Bimba di 3 anni - arrestato 24enne : Un 24enne è stato arrestato dai carabinieri di Nola , Napoli, per Violenza sessuale nei confronti di una bimba di 3 anni. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa ...

