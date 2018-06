Beyoncé e Jay Z | l' ultimo video girato in segreto al Louvre

Everything is Love è il primo album ‘di coppia’ di Beyoncé e Jay-Z : A sorpresa, Beyoncè e Jay-Z hanno pubblicato un disco: Everything is Love è stato rilasciato in esclusiva su Tidal – la piattaforma di streaming a pagamento lanciata nel 2015 proprio dal rapper imprenditore. A sorpresa, si è detto sopra, ma mica tanto: dopo il j’accuse artistico di Queen Beyo con Lemonade, il pentimento di Jay-Z con 4:44, la loro epopea sentimentale non poteva che tradursi nel primo album di coppia, che ci si poteva ...

Guida a tutte le opere d'arte che compaiono nel video di Beyoncé e Jay-Z : La zattera della Medusa Realizzato nel 1818-19 da Théodore Géricault , che all'epoca aveva 27 anni, il grande quadro che diventerà l'icona del Romanticismo si ispira a un fatto di cronaca: il ...

Beyoncé e Jay-Z : le reazioni più LOL (anche del mondo della musica) al loro nuovo album : #EverythingIsLove

A sorpresa il nuovo album di Beyoncé e Jay-Z Everything is Love - amore e fama nei 9 duetti su Tidal (video) : Queen Bee l'ha fatto ancora: anche il nuovo album Beyoncé e Jay-Z Everything is Love è stato rilasciato a sorpresa senza alcun preavviso, come avvenne col penultimo visual album. "Everything is Love out now": così sabato 16 giugno, con un messaggio dal palco dell'On The Run II a Londra che ha mandato in visibilio il pubblico, il rilascio del nuovo album di Beyoncé e Jay-Z è stato annunciato in contemporanea all'uscita in esclusiva su Tidal, ...

Beyoncé e Jay-Z in tour mostrano le foto dei gemelli : Ha preso il via il tour di coppia di Beyoncé e Jay-Z : l' OTR ha visto la luce a Cardiff il 6 giugno ed è un vero e proprio elogio all'amore, all'unione e alla bravura di questi due interpreti moderni.

Beyoncé e Jay-Z : foto intime (e molto nude) della coppia in un libretto dell'On The Run II Tour : Wow

Beyoncé e Jay-Z hanno rinnovato i voti nuziali : Crisi superata, per l'ennesima volta. 10 anni dopo le nozze, Beyoncé e Jay-Z hanno rinnovato i voti nuziali, come annunciato dai social della coppia, che ha appeno dato via al tour congiunto On the Run II. prosegui la letturaBeyoncé e Jay-Z hanno rinnovato i voti nuziali pubblicato su Gossipblog.it 08 giugno 2018 09:39.

La prima apparizione dei gemellini di Beyoncé e Jay-Z è al concerto di mamma e papà : Indietro 7 giugno 2018 2018-06-07T15:57:42+00:00 ROMA – È iniziato con il “botto” l’On The Run Tour II di Beyoncé e Jay-Z. Le due star hanno dato il via al tour di coppia da Cardiff con un live scoppiettante. A fare notizia oggi, però, sono soprattutto Rumi e Sir, i gemellini nati lo scorso 13 giugno. I […] L'articolo La prima apparizione dei gemellini di Beyoncé e Jay-Z è al concerto di mamma e papà proviene da NewsGo.

Al via il tour-evento di Beyoncé e Jay-Z : Scene di ordinaria quotidianità. Il viaggio a Parigi, la crociera nel Mediterraneo, la piccola Blue Ivy che fa le piroette e Beyoncé e Jay-Z che si tengono per mano. Sono queste le immagini che scorrono sul ledwall alto dodici metri mentre loro, il signore e la signora Carter, cantano Perfect e Forever Young davanti a una folla estasiata, nella prima tappa del loro On the Run II a Cardiff, nel cuore del Galles. Il tour, sequel ...

Svelata la scaletta di Beyoncé e Jay Z per l’On The Run Tour II - video dal primo concerto a Cardiff con oltre 40 canzoni : La scaletta di Beyoncé e Jay-Z per l'On The Run Tour II è diventata ufficiale quando i coniugi Carter hanno inaugurato la Tournée a Cardiff, nel Regno Unito, con la première del 6 giugno. Il loro nuovo Tour in comune è una mega-produzione che esalta il potere della coppia d'oro dell'R&B mondiale: un palcoscenico mastodontico e mobile che si estende e ruota sul parterre, enormi schermi a rilanciare le performance degli artisti e a mostrare ...