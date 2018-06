BELEN RODRIGUEZ IN BALALAIKA La gaffe su Maria De Filippi | Nicola Savino la bacchetta

Scivolone di BELEN a ‘Balalaika’ : “cosa ne pensi di Di Maria?” - ma la Rodriguez parla della De Filippi! : Belen Rodriguez e la sua clamorosa gaffe a ‘Balalaika’: la showgirl argentina confonde Angel Di Maria con Maria De Filippi Belen Rodriguez è protagonista in questi giorni di ‘Balalaika‘, trasmissione della seconda serata del palinsesto Mediaset di commento ai Mondiali di Russia 2018. La showgirl argentina, dopo i commenti sulla sua Nazionale e su Leo Messi delle scorse puntate, cerca di cimentarsi in una discussione ...

BELEN RODRIGUEZ in Balalaika/ Diego Abatantuono pronto a investire su di lei tra polemiche e battutine : Il ruolo di Belen Rodriguez in Balalaika qual è? La showgirl argentina ha dimostrato di saper cantare, ballare e condurre e allora perché è finita a fare la bella statuina su Canale 5?(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 10:30:00 GMT)

GOSSIP/ BELEN RODRIGUEZ su Ilary Blasi : 'Sotto il pantalone - forse non porta gli slip' : È una partecipazione molto discussa quella di Belen Rodriguez a Balalaika: dopo aver ricevuto delle battute un po' sessiste da parte di alcuni membri del cast, l'argentina ha provato a rifarsi stuzzicando la conduttrice Ilary Blasi sul suo look 'vedo non vedo' durante la seconda puntata del programma dedicato ai Mondiali di Calcio [VIDEO] 2018. Dunque, la showgirl ha scatenato il GOSSIP insinuando che la romana non indossasse gli slip sotto ...

Bufera su Cecilia Rodriguez per la foto col gelato. E il web tira in ballo anche BELEN : Da quando la famiglia Rodriguez è diventata famosa in Italia, ogni suo membro deve imparare a convivere con complimenti, ma anche con moltissime critiche.E se Belen Rodrigiuez ci è abituata e ormai non se la prende neanche più, ora, a doverci fare il callo è pure la sorella minore, Cecilia. Dopo la partecipazione al Gf Vip, infatti, la modella argentina è finita ancora di più sotto i riflettori. Così, ogni sua foto, video o apparizione in ...