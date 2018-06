Belen | la bella statuina vorrebbe diventare conduttrice Ma non ce la fa

“Ma sono loro!”. Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di nuovo uno accanto all’altra. La bella argentina e il suo ex fidanzato sono stati beccati in un lussuoso albergo milanese. E il gossip già si scatena : Appena uscito dal carcere ha subito fatto parlare di sé. Del resto Fabrizio Corona non è uno di quelli che passa inosservato. A far più rumore però è la presenza al suo fianco. I paparazzi lo hanno infatti beccato al fianco di Belen Rodriguez in atteggiamenti più che amichevoli. A pubblicare la foto è stato il settimanale Oggi che da sempre segue i movimenti della bella argentina. A quanto pare Fabrizio si sarebbe presentato prima a casa ...

Belen Iannone mi fa sentire la più bella al mondo : Ospite di “Mattino Cinque “Belen Rodriguez, a Federica Panicucci racconta la sua vita con il pilota Andrea Iannone: “Non è stato un colpo di fulmine. Il nostro è un amore maturo. Nessuno mi ha mai protetto come mi protegge lui”. E del figlio che lunedì festeggerà 5 anni dice: “Da quando sono diventata mamma sono meno impulsiva e più paziente. Vivo per Santiago è la cosa più importante al mondo. Per lui rinuncerei a tutto”. “Quando arrivi da un ...