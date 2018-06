Bce | Mario Draghi | ' pazienti con primo rialzo tassi | poi graduali'

"Pazienti - persistenti e prudenti". Mario Draghi mantiene saldo lo scudo Bce : Per accompagnare la ripresa dell'inflazione in uno scenario economico caratterizzato da incertezze, "occorre che la politica monetaria nell'Eurozona rimanga paziente, persistente e prudente". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi , al forum delle banche centrali a Sintra, in Portogallo.A pochi giorni dall'annuncio sul Quantitative easing, dimezzato da ottobre e azzerato dal 2019, Draghi torna a parlare della strategia monetaria di ...

Governo - Der Spiegel attacca l’Italia e Mario Draghi ( Bce ) : “Scrocconi” : Il settimanale tedesco Der Spiegel si occupa del l’Italia e nella sua edizione online – in un articolo correalato a un servizio sugli sviluppi della politica – accusa il paese di voler “scroccare” dal resto dei partner Ue. Non si tratta di un paese povero, scrive Jan Fleischauernel nel suo commento al piano del futuro Governo . “Come si dovrebbe definire il comportamento di una nazione che prima chiede qualcosa per ...

Mario Monti : "La Bce garantisce l'Italia" : "Questa volta i titoli che lo Stato italiano emette sono comprati in gran parte dalla Bce con il Quantitative easing, e non dal mercato. Questo spiega la piattezza dei tassi in un contesto che in altri momenti avrebbe provocato fibrillazioni". Così Mario Monti, ospite a Mezz'ora in più su Rai3. In sostanza - spiega il professore - se gli effetti dello stallo politico italiano non hanno (ancora) mandato in fibrillazione i mercati, ...