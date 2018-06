Bce | Draghi | ' inflazione sta tornando gradualmente a nostro obiettivo'

Bce - Mario Draghi : 'pazienti con primo rialzo tassi - poi graduali' : "La Bce sarà paziente nel determinare il timing del primo rialzo dei tassi di interesse". Lo ha detto Mario Draghi, numero uno della Bce, nel discorso di apertura del forum della Bce delle banche ...

"Pazienti - persistenti e prudenti". Mario Draghi mantiene saldo lo scudo Bce : Per accompagnare la ripresa dell'inflazione in uno scenario economico caratterizzato da incertezze, "occorre che la politica monetaria nell'Eurozona rimanga paziente, persistente e prudente". Lo ha detto il presidente della Bce, Mario Draghi, al forum delle banche centrali a Sintra, in Portogallo.A pochi giorni dall'annuncio sul Quantitative easing, dimezzato da ottobre e azzerato dal 2019, Draghi torna a parlare della strategia monetaria di ...

Bce - stop al Qe da gennaio. Draghi : «L'euro è irreversibile» : La Banca centrale europea annuncia lo stop al piano di acquisto titoli che negli ultimi anni è servito a sostenere l'economia europea. Da gennaio dunque, addio al quantitative easing. Gli...

Qe - stop della Bce da gennaio. Draghi : «Stop ad acquisti di titoli dal 2019. Euro irreversibile» : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece...

Bce - Draghi su euro : discutere dell'esistenza di qualcosa di irreversibile crea solo danni : "discutere in merito all'esistenza di qualcosa che è irreversibile crea solo danni ed è inutile". Così il numero uno della Bce, Mario Draghi, ha risposto alla domanda di una giornalista nel corso ...

Bce - la svolta di Draghi su Qe Tassi sui mutui - prestiti e risparmi Ecco come gestire il portafoglio : Cosa cambia per gli investitori e per chi deve chiedere un mutuo o un prestito dopo l’annuncio dato da Mario Draghi che la Bce interromperà a fine anno il suo quantitative easing (QE) e con esso gli acquisti di bond europei sul mercato? Per ora poco o nulla, ma lo scenario sembra poter favorire le borse (in vista di maggiore inflazione e crescita degli utili), mentre l’euro perde quota sul dollaro, dato che i Tassi europei non ...