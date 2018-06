«Basta far soffrire bambini innocenti» | gli Usa contro la tolleranza zero di Trump sui

Adesso è il turno dei rom Salvini : "Basta caos - faremo un censimento" : S alvini apre il dossier Rom. Continua l'attivismo del ministro dell'Interno sui temi in qualche modo connessi all'immigrazione, dalla chiusura dei porti fino a quella dei nomadi e dei 'campi Rom', ...

Migranti - Merkel : collaboreremo con Italia. Conte : Basta fare da soli | : Bilaterale a Berlino tra premier italiano e leader tedesca: "Potenziare Frontex e tutela frontiere esterne". Sul tavolo anche lavoro e lotta a povertà. Il ministro dell'Interno Seehofer: respingimenti ...

Occhi aperti sulle truffe via SMS : Basta un click per farsi fregare : Da WhatsApp alle e-mail, passando spesso e volentieri per i più comuni SMS, i messaggi ingannevoli inviati da malintenzionati che intendono spillare qualche euro sono duri a morire. E quest'oggi una nuova truffa via SMS è stata notificata da più parti e come di consueto si basa sull'invito di malcapitati a cliccare su link attraverso i quali vengono attivati servizi a pagamento. L'articolo Occhi aperti sulle truffe via SMS: basta un click per ...

Salvini : ‘Basta fare gli zerbini - fermeremo navi col riso asiatico’ Video|Può farlo? : La linea del ministro dell'Interno sull'immigrazione e il commercio: «Ci ascolteranno. Dubito che la Francia farà i nostri interessi, mentre la Germania sembra capire. No ai parmesan e alle mozzarille»

Migranti - Salvini : “Italia usata - Basta fare gli zerbini. Dopo le ong - fermeremo anche le navi cariche di riso asiatico” : In quindici giorni di governo ha litigato con Parigi, ma anche con Tunisia e Malta, ha avuto tensioni con Germania e Spagna, ed è stato definito fascista dalla ong Lifeline (con parziale smentita). Ma Matteo Salvini tira dritto e anzi vara la linea del protezionismo non solo sull’immigrazione, ma anche sul commercio: “La verità è che abbiamo finito di fare gli zerbini – ha detto in un colloquio al Corriere della Sera ...

Salvini vuole fermare anche le navi di riso : “Basta fare gli zerbini” : Il ministro dell'Interno lancia la sua nuova crociata contro il riso cambogiano: "Ora tutti sanno che le cose stanno cambiando". E, confermando la linea dura contro le ONG nel Mediterraneo, annuncia la prossima frontiera: la lotta al Ceta, che "apre la strada ai prodotti italiani contraffatti".Continua a leggere

Paolo Becchi - l'avvertimento a Matteo Salvini : 'Gli immigrati non Bastano - la mossa da fare per non morire' : Il governo ha cominciato a mostrare come la musica stia cambiando sul tema 'migranti', ma cambierà qualcosa anche nell' ambito della politica economica? Certo, non ha senso avanzare critiche a pochi giorni dalla formazione del governo, ma dei 'minibot' quasi più non si parla, nonostante siano nel programma di governo, e neppure ...

“Schifata!”. Furia Georgette Polizzi. L’ex di Temptation Island costretta a mostrarlo. Non Bastava la malattia - ora la deve fare i conti anche con ‘loro’ : Da quando Georgette Polizzi ha confessato sui social di essere malata di sclerosi multipla è stata inondata di affetto da parte dei fan e anche di chi, come lei, deve fare ogni giorni i conti con la malattia e ha trovato nelle sue parole un incoraggiamento a non arrendersi. La scorsa settimana la Polizzi ha voluto condividere con quanti la seguono sui social la diagnosi ricevuta due settimane prima, in seguito a un ricovero che aveva ...

“Basta fare figli - siamo troppi”/ Gran Bretagna - donne sacrificano maternità per il sovraffollamento globale : Molte donne nei paesi occidentali rifiutano di mettere al mondo dei figli: sono convinte che la Terra sia già troppo popolata e altre persone condannerebbero il nostro pianeta(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Con Lavadì per fare il bucato Basta un’APP : Quando si tratta di cambio dell’armadio – attività molto comune in questo periodo – il bucato diventa una delle incombenze domestiche più dispendiose in termini di energie fisiche, consumi (acqua, detersivo) e tempo. Per non parlare della stiratura che, quando le temperature esterne iniziano a salire – diventa una vera e propria tortura. LEGGI ANCHEBuddybank, il concierge personale 24 ore su 24 D’altro canto, si tratta di una mansione che non è ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - Basta gente a spasso”. Sono già previsti dal decreto Minniti : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Migranti - Salvini : “Faremo centri per rimpatri chiusi - Basta gente a spasso” : Il governo realizzerà dei centri per i rimpatri “chiusi affinché la gente non vada a spasso per le città”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini ai cronisti in Transatlantico, sottolineando che “la gente non vuole avere dei punti dove uno esce alle 8 della mattina, rientra alle 10 la sera e durante il giorno non si sa cosa fa e fa casino”, ha detto il capo del Viminale riferendosi presumibilmente ai ...

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a SalvinI : “Basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Anche Giorgia contro il ministro Fontana e le dichiarazioni sulle famiglie gay : “L’amore Basta e avanza per fare una famiglia” : Anche Giorgia contro il ministro Fontana a seguito delle sue dichiarazioni sulle famiglie omosessuali: il nuovo ministro della Famiglia e della Disabilità è protagonista nelle ultime ore di una polemica circa le sue dichiarazioni a proposito delle "famiglie arcobaleno". Secondo il ministro Fontana, infatti, l'unica famiglia "vera" sarebbe quella formata dalla mamma e dal papà, due persone di sesso diverso, mentre le famiglie gay "non ...