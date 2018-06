Basket | Goudelock saluta Milano | ' ' Lascio da giocatore e uomo migliore' '

Basket - Andrew Goudelock lascia l’Olimpia Milano : Andrew Goudelock non giocherà con l’Olimpia Milano nella prossima stagione, il Mini Mamba è stato decisivo nella vittoria contro Trento “Stagione piena di alti e bassi ma finita bene. Grazie a tutti i fans che ci hanno supportato e ci hanno creduto. Non credo che tornerò qui, ma lascio questo posto come un uomo e un giocatore migliore. Grazie all’Olimpia Milano per l’opportunità”. Andrew Goudelock ha annunciato l’addio ...

Basket - la rinascita di Goudelock e l'anima di capitan Cincia : E poi Vlado Micov, che dall'alto della sua scienza cestistica ha spiegato Basket, il perno attorno a cui tutto è ruotato. Sotto lo sguardo attento di coach Pianigiani. Da trionfatore aveva lasciato, ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : gara-5 è uno spettacolo! Milano batte una Trento mai doma : decide Goudelock! : Spettacolare. Solo così si può definire gara-5 della Finale Scudetto andata in scena questa sera al Forum di Assago. L’Olimpia Milano vince 91-90 e venerdì avrà il primo match point sulla racchetta, da giocare però in trasferta. La partita è stata un susseguirsi di emozioni, una lotta all’ultimo colpo che alla fine ha visto prevalere l’EA7. A prendersi la copertina è Andrew Goudelock, anche stasera decisivo, ma in difesa: la ...

Basket Finali scudetto - Jerrells e Goudelock portano Milano sul 2-0 : L'EA7 porta a casa anche gara 2 battendo Trento 90-80. Devastante il contributo dei due americani , 52 punti complessivi,

Basket - Finale Scudetto 2018 : Jerrells e Goudelock fanno 52. Milano va sul 2-0 con Trento : Milano è 2-0 nella Finale Scudetto. In una gara-2 palpitante l’Olimpia vince 90-80 contro una Trento mai doma e che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il fattore campo. Ci pensano Curtis Jerrells ed Andrew Goudelock a firmare la vittoria al termine di una serata da incorniciare per i due americani (27 punti il primo e 25 il secondo). Alla Dolomiti non bastano i 18 punti di Joao Gomes e i 17 di Shavon Shields. Trento comincia con un altro ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : Jerrells e Goudelock fanno 52. Milano va sul 2-0 con Trento : Milano è 2-0 nella Finale Scudetto. In una gara-2 palpitante l’Olimpia vince 90-80 contro una Trento mai doma e che ha provato fino all’ultimo a ribaltare il fattore campo. Ci pensano Curtis Jerrells ed Andrew Goudelock a firmare la vittoria al termine di una serata da incorniciare per i due americani (27 punti il primo e 25 il secondo). Alla Dolomiti non bastano i 18 punti di Joao Gomes e i 17 di Shavon Shields. Trento comincia con un altro ...

Basket - 52 punti di Jerrells e Goudelock. Milano vince 90-80 - Trento sotto 2-0 in finale : La cronaca in diretta PRIMO QUARTO Partenza più fluida di entrambe le squadre con Trento che se la gioca alla pari. 6-2 il vantaggio con il millesimo punto di Forray in serie A. Micov porta Milano ...

Basket - Finale Scudetto 2018 : non c’è storia in gara 1. Milano domina Trento grazie a un super Goudelock e vince 98-85 : L’Olimpia Milano è in vantaggio per 1-0 nella serie di Finale Scudetto. Non c’è stata storia in gara 1: la squadra di Simone Pianigiani ha comandato dal primo all’ultimo minuto, battendo la Dolomiti Energia Trentino per 98-85. Un risultato maturato grazie all’elevata intensità messa sul parquet dall’EA7, che non ha lasciato scampo ad una Trento comunque generosa, che ha provato a rimanere attaccata alla partita con ...

Playoff Basket - Goudelock manda ko Brescia : Milano intravede la finale : I biancorossi hanno sconfitto a domicilio la Germani 80-74 grazie ai 14 punti siglati nell'ultimo quarto dall'ex Maccabi. Ora la serie è sul 2-1 per l'Olimpia