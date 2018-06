Basket femminile | i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Europei 2019

Basket – Nazionale femminile : terminato il raduno di Parma - tre amichevoli ad agosto : Nazionale A femminile, chiuso oggi il raduno di Parma. Ad agosto amichevoli con Wake Forest, Francia e Israele. EuroBasket Women Qualifiers, Italia-Svezia si giocherà a La Spezia Si è chiuso oggi pomeriggio a Parma il raduno della Nazionale femminile. Così coach Marco Crespi al termine dell’ultimo allenamento. “Quattro giorni di energia. Sul campo e fuori dal campo. Di bella energia. Passo dopo passo verso l’appuntamento così importante di ...

Lo sport italiano è sempre più donna. Basket 3×3 - calcio femminile - gli ori di PyeongChang : il cuore delle Sorelle d’Italia : Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di Basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di ...

Basket – U16 femminile : la Basket Costa x Unicef campione d’Italia : Basket Costa x l’Unicef campione d’Italia Under 16 femminile. Battuta l’Academy Mirabello 71-62. Terzo posto per Geas Basket, ko San Raffaele 54-34 Due settimane dopo il titolo in Under 18, il Basket Costa x l’Unicef firma il bis nella Finale Nazionale Under 16 femminile battendo nella finalissima la Basket Academy Mirabello 71-62. La squadra di coach Cosimo De Milo ha dominato la settimana in terra brianzola, chiudendo in bellezza imponendosi ...

Basket – 3×3 World Cup : esordio col botto per l’Italia femminile - battute Malesia e Turkmenistan : FIBA 3×3 World Cup. La Nazionale femminile vince le prime due gare contro Malesia e Turkmenistan. Lunedì 11 giugno di nuovo in campo contro Indonesia e Rep. Ceca Prima la Malesia (22-9) e poi il Turkmenistan (22-10). La Nazionale femminile 3×3 chiude a punteggio pieno la prima giornata della FIBA 3×3 World Cup di Manila. Un esordio deciso, incoraggiante per il proseguimento del Mondiale: “Era importantissimo iniziare con il ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : la Serbia parte forte nel torneo maschile. L’Italia femminile comanda il girone A con la Repubblica Ceca : La seconda giornata dei Mondiali 3×3 di Basket in corso di svolgimento a Manila, nelle Filippine, è andata in archivio. Siamo a metà del percorso della prima fase, perché domani e lunedì saranno già conclusi gli incontri dei gironi di qualificazione, in attesa della fase finale che si terrà interamente martedì 12. Al maschile è stata la giornata della Serbia, indubbia favorita per la conquista del titolo. I campioni in carica hanno vinto ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : l’Italia femminile esordisce con due successi contro Malesia e Turkmenistan : Esordio con doppio successo per l’Italia femminile ai Mondiali di Basket 3×3 in corso di svolgimento a Manila, Filippine: le azzurre, con Angela Adamoli coach e Raelin D’Alie, Giulia Ciavarella, Giulia Rulli e Marcella Filippi in campo, hanno facilmente superato la Malesia per 22-9 e il Turkmenistan per 22-10. Le azzurre torneranno in campo lunedì 11, nella mattina italiana, per giocare contro Indonesia e Repubblica Ceca e ...

Basket 3×3 - Mondiali 2018 : è caccia a Serbia e Russia. L’Italia ci prova al femminile : Scatteranno domani, a Manila, i Mondiali di Basket 3×3, disciplina entrata da poco nel panorama olimpico e che a Tokyo 2020 farà il suo esordio a cinque cerchi. Quaranta squadra, venti al maschile e venti al femminile, si daranno battaglia per i titoli iridati che appartengono rispettivamente a Serbia e Russia. Ci sarà anche l’Italia tra le partecipanti, sebbene solo con la Nazionale femminile. La discriminante per la qualificazione è ...

Basket 3×3 – La Nazionale Open Femminile in raduno per la World Cup 2018 : FIBA 3×3 World CUP. Domani a Roma il raduno della Nazionale Open Femminile a Roma Si raduna domani 31 maggio, a Roma alle 12.00, la Nazionale Open Femminile in preparazione per la 3×3 FIBA World Cup 2018, il campionato del mondo, che si gioca a Manila dall’8 al 12 giugno. Esordio per l’Italia il 9 giugno alle 10.00 (ora italiana) contro la Malesia e poi alle 12.00 contro il Turkmenistan. L’11 giugno le altre due ...

Basket Under 13 femminile - Piumazzo tra le migliori 4 d'Italia : Piumazzo , Modena, , 29 maggio 2018 - Risultato storico per le ragazze del Basket Piumazzo : alle finali nazionali di Jesolo del torneo "Join the game" la squadra di Piumazzo formata da Giorgia ...

Basket – Nazionale Femminile a Parma dal 14 al 17 giugno - il Coach Crespi : “raduno con un duplice obiettivo” : Parla il Coach Crespi sul prossimo raduno della Nazionale Femminile a Parma dal 14 al 17 giugno Torna al lavoro la Nazionale Femminile, che dal 14 al 17 giugno si raduna a Parma. “Questo raduno ha un duplice obiettivo – spiega il CT Marco Crespi – Il primo, quello di essere in campo con un gruppo di ragazze che abbiamo seguito in ogni campionato, per trasmettere l’idea che tante possono sognare la maglia azzurra, e che è proprio il ...

Basket – Finale Nazionale U18 femminile : Costa Masnaga è campione d’Italia : Finale Nazionale U18 femminile a Battipaglia: Costa Masnaga è campione d’Italia. Reyer Venezia battuta in Finale (63-53) Costa Masnaga è campione d’Italia Under 18 femminile. Il verdetto è stato emesso al termine della Finale che le lombarde hanno vinto al PalaZauli di Battipaglia sulla Reyer Venezia (63-53). Si interrompe così l’egemonia delle orogranata, che si erano imposte nelle ultime due edizioni delle Finali Nazionali U18 Femminili. Al ...

Basket – La Nazionale 3×3 open femminile al 3×3 FIBA World Cup 2018 : Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (Campionato del Mondo) si terrà a Manila dall’8 al 13 giugno. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open Riparte la stagione del 3×3. Il primo appuntamento per le Nazionali è la 3×3 FIBA Word Cup 2018 (il Campionato del Mondo) a Manila. Per l’Italia partecipa la Nazionale femminile 3×3 open. Qui di seguito le convocazioni per il raduno ...

Basket femminile Biellese - a maggio prove gratuite con gli istruttori Bfb : E' per questo che vorremmo far conoscere il mondo del Basket Femminile anche solo a chi vuole capire come funziona la versione in rosa di questo sport. Così per tutto il mese di maggio invitiamo ...

Basket femminile - Finale Scudetto 2018 : Schio è campione d’Italia! Ragusa si arrende in gara-5 : nono titolo per il Famila : Il Famila Schio è campione d’Italia per la nona volta nella sua storia. La formazione orange ha vinto gara-5 della Finale Scudetto per 62-54 battendo una Ragusa che anche nell’ultimo e decisivo episodio della serie ha venduto cara la pelle. Alla fine, però, ha vinto la squadra più completa, la favorita, che dopo la delusione della sconfitta dello scorso anno torna sul tetto d’Italia. Ha vinto la squadra di Isabelle Yacoubou, ...