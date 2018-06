Bari | bambina investita da scooter in viale delle Regioni | è in gravi condizioni

La Seu torna a far paura in Puglia : morta una bambina di 13 mesi a Bari : Una vita, una tenera vita apertasi e chiusasi nell'arco di 13 mesi. Non ce l'ha fatta, ieri pomeriggio la bimba di Lucera (un Comune in provincia di Foggia) ricoverata nei giorni scorsi nell'ospedale pediatrico 'Giovanni XXIII' di Bari a causa della sindrome emolitico uremica (la Seu). Le sue condizioni si erano aggravate con la comparsa della febbre alta. La Asl di Foggia ha attivato l'Unità di crisi composta dagli specialisti dei servizi ...