Bankitalia | ' Italia non deve temee fine QE | riduzione debito? Si può'

Bankitalia assicura : ridurre il debito si può : Ma a questo fine è essenziale la credibilità dell'intento di consolidare i conti pubblici e di riformare l'economia. Devono ancora essere riassorbite le tensioni registrate in maggio sui mercati ...

Bankitalia - Signorini : 'Italia non ha nulla da temere da fine QE della Bce' : Cosi' il vice direttore generale di Bankitalia Federico Signorini, nel corso della presentazione della pubblicazione 'L'economia regionale del Piemonte' presso la sede di Torino della Banca d'Italia.

Rossi - Bankitalia - : problema dei Npl si avvia a soluzione : ... si avvia ormai a soluzione per la stragrande maggioranza del sistema bancario ', ha detto in un'intervista al Corriere Economia, aggiungendo che 'le banche in Borsa hanno sofferto perché hanno ...

Rapporto Bankitalia - Ferro - FI - : 'Regione incapace di sfruttare le proprie risorse"

Bankitalia - debito pubblico ancora in aumento a 2.312 miliardi di euro : Teleborsa, - Continua a salire il debito pubblico in Italia . Ad aprile risulta pari a 2.311,7 miliardi di euro , in aumento di 9,3 miliardi di euro rispetto al mese precedente. E' quanto stimato da ...

Bankitalia.Aprile - debito sale : 2.311 mld : 11.31 Continua, ad aprile, l'aumento del debito pubblico.Secondo i dati della Banca d'Italia è cresciuto di 9,3 miliardi rispetto al mese precedente, pari a 2.311,7 miliardi.L'incremento è "dovuto all'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (7,3 miliardi, a 52,1, erano 58,5 ad aprile 2017)e,in misura minore, al fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (2,4 miliardi)". Sempre ad aprile,le entrate tributarie contabilizzate nel bilancio ...

Bankitalia - Rossi : troppe banche - sistema finanziario arretrato : Lo ha detto il direttore generale della Banca d'Italia, Salvatore Rossi, in occasione della presentazione in Assolombarda del rapporto di Bankitalkia sull'economia …

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue (2) : (AdnKronos) - Nell’industria la produzione, in espansione dal 2013, è cresciuta del 3,7%, accelerando rispetto al 2016. Gli investimenti hanno registrando una crescita del 4,8%. Le imprese hanno usufruito delle agevolazioni fiscali sugli investimenti, in particolare del super-ammortamento, a cui ha

Lombardia : Bankitalia - Pil +1 - 7% nel 2017 ma resta gap con 'rivali' Ue : Milano, 13 giu. (AdnKronos) - La Lombardia continua a crescere, ma non abbastanza da recuperare il divario con i 'rivali' europei. A trainare i risultati positivi delle imprese è in particolare l'export che ha ripercussioni anche sul fronte del lavoro: scende il tasso di disoccupazione, ma i nuovi c