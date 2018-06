Banco BPM completa Progetto Exodus | cessioni per 9 | 5 miliardi

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a +0 - 26% - Banco BPM a +4 - 41% (6 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari OGGI non ha tantissimi dati macroeconomici in agenda, specialmente dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 17:39:00 GMT)

Banco BPM : al via il progetto Exodus : Il sistema bancario italiano prosegue sul percorso di consolidamento delle strutture di capitale e riduzione degli NPL, anche grazie alla prima adozione del principio contabile interazionale denominato IFRS9 e alle pressioni delle autorità di vigilanza. A questo proposito Banco BPM ha messo in cantiere il cosiddetto progetto Exodus , un piano per la dismissione di un portafoglio di crediti deteriorati del valore lordo di circa 5 miliardi. I ...

Ferrari - Fila - Banco BPM e... Il portafoglio del governo Conte I titoli favoriti dai giallo-verdi : Moncler, Ferrari , Buzzi Unicem, ma anche Fila e Prysmian: mentre gli investitori attendono di vedere se il governo Conte seguirà il suggerimento dell’Istituto Bruno Leoni di arrivare ad un’aliquota unica del 25% per Irpef e Iva che ridurrebbe la pressione fiscale italiana sostenendo la ripresa, gli analisti continuano a predicare prudenza e suggeriscono portafogli ben diversificati anche sotto il profilo valutario. Se per i ...

Piazza Affari brinda a nuovo governo - Ftse Mib sale del 2% trainato dai bancari. Brilla Banco BPM - attesa per piano Fca : Il ministero dell'Economia andrà a Giovanni Tria, mentre Paolo Savona sarà alla guida del ministero degli Affari europei. Matteo Salvini e Luigi Di Maio affiancheranno Conte come vicepremier e ...

Banco BPM - ok a cartolarizzazione crediti in sofferenza per 5 - 1 mld : Teleborsa, - Il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A. ha approvato la cessione di un portafoglio di crediti in sofferenza originati dalle banche del Gruppo il cui valore nominale lordo alla ...